Pierde grasa con esta rutina de cardio hiit de 15 minutos

View this post on Instagram

. . . Si tú meta es QUEMAR Y DERRETIR GRASA ESTÁ RUTINA ES PARA TI ☑️ SOLO NECESITAS TU ENERGÍA 🔥 . . 🏋️‍♀️Para los ejercicios ☑️Debes calentar al empezar y estirar al terminar ☑️No debes descansar más de 30 segundos entre cada ejercicio ☑️Hacer mínimo 3 rondas de cada ejercicio 🏋️‍♀️ . . 1️⃣4 repeticiones hacia adelante y atrás y dos hacia los lados. 2️⃣ peso muerto combinado con un salto hacia los lados. 3️⃣levantamiento de pierna en círculos combinado con un salto con pierna arriba. . . La constancia ES LA CLAVE DEL RESULTADO, estas rutinas de 15 minutos son intensas y efectivas SIN EXCUSAS DE QUE NO TENGO TIEMPO NI EQUIPOS. ¡VAMOS ARRIBA! . . 👉🏻Se constante NO EXTREMO. 💪🏻 TU PUEDES HACERLO ✨🙌🏻 . . ¿QUIENES SÚPER ACTIVOS?🙌🏻✔️😎👇🏻 . . Outfit @palestramodard #Rutinaholafit #holafitworkouts #healthylife #goals #motivation