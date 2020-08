Rutina de ejercicios para bajar de peso con un bastón

View this post on Instagram

Otra idea diferente para hacer ejercicio en casa . (English 👇) Esta rutina está compuesta por 4 supersets. Los supersets son ejercicios que se realizan uno después del otro sin descanso, se descansa al finalizar el superset. En este caso, el superset está compuesto de dos ejercicios, uno de resistencia y otro cardio. Entonces realizan estos dos ejercicios seguidos y luego descansan 30 segundos a 1 minuto. Realicen 3 sets de cada superset. Les recuerdo mi plan FiT en 12 semanas todavía está disponible gratis hasta el 30 de abril. Solo : 1. Sigan @kishafitfunstyle 2. Etiqueten a un amigo 3. Envienme un correo a [email protected] y les estaré enviando los detalles y código de acceso gratis. Cuídense mucho, manténganse activos, en calma, un día a la vez! 💪💪💪💪💪💪💪💪💪😉😉😉😉💪💪 Here is another idea to workout at home. This routine has 4 supersets, of 2 exercises each. 1 resistence movement and one cardio burst, rest after for 30 seconds to 1 minute. Perform each Superset 3 times. Also, quick reminder, my plan 12 weeks to FIT is still available for free until April 30th. All you have to do is: 1. Follow @kishafitfunstyle 2. Tag a friend 3. Send me an email to [email protected] and I will send all the information and the promo code for your free access. Stay safe, active and calm, one day at a time!