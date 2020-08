Ejercicios básicos con burpees para mejorar tu condición física y bajar de peso

Hacer ejercicio para mantener tu cuerpo en forma puede ser una idea poco aburrida pero no tiene por qué ser así. Existen rutinas que activan todos los músculos de tu cuerpo al mismo tiempo y que ayudan a mejorar tu condición.

Quizá hayas escuchado de los burpees y quizá sean tu actividad menos favorita por el esfuerzo que implican. Sin embargo, si entiendes la ciencia detrás de estos, verás que no es tan difícil como parecen.

Los burpees te harán sudar desde el principio al enfocarte en todo tu cuerpo, incluidos los hombros, el pecho, los abdominales, los cuádriceps, los aductores, los glúteos y los tríceps, tu corazón se acelerará y los músculos arderán en poco tiempo.

Beneficios de burpee

Trabajarás la mayoría de los grupos musculares principales, al mismo tiempo que activarás tu corazón y respiración, mejorarás tu equilibrio y pondrás a prueba tu coordinación.

Se trata de un ejercicio rápido y sencillo que te mantendrá en la mejor forma posible. Además, quemarás grasa

por ser un ejercicio de alta intensidad. No se necesita equipo ni tampoco pagar un gimnasio costoso.

Aquí hay una serie que puedes intentar. No olvides calentar antes y mantenerte hidratada durante tu rutina. Escucha a tu cuerpo y no lo fuerces de más si no te sientes lista.

Burpee básico

-Agáchate con los pies un poco más separados que el ancho de los hombros y las manos en el suelo.

-Con el peso de su cuerpo en tus manos, patee ambos pies hacia atrás, descansando sobre las puntas de los pies.

-Salta hacia adelante e impulsa tu cuerpo hacia arriba con un movimiento rápido, aterrizando en una posición de pie. Haz 15 repeticiones.

Escalera de Burpee descendente

-Comienza con una serie de 10 burpees. Descansa un minuto. Luego haz una serie de 9. Descansa un minuto. Luego continúa bajando sus repeticiones en consecuencia.

Burpee de rana

-Agáchate en posición de plancha con las manos sobre el suelo y los brazos y piernas estiradas.

-Sin separar las manos del suelo, da un gran salto hacia adelante para adoptar una posición de cunclillas. Mantén esa posición unos segundos y vuelve a dar un salto hacia atrás para volver a estirar las piernas. Repite 10 veces.

Te recomendamos en video