Con ayuda de una mochila logra glúteos firmes y un abdomen plano

RETO CON MOCHILA: Glúteos y be abdomen 🎒 Con @laurimarramos ⚡️ . ❤ RETA a una persona en comentarios para que haga este reto! . Completa esta rutina para tonificar tus glúteos y reafirmar tu abdomen! Solo necesitas llenar una mochila con libros o con algo de peso que tengas en casa: 30'' TOQUES DE HOMBROS 30'' FLEXIONES DE RODILLAS 30'' PLANCHA ISOMÉTRICA 12 BUENOS DÍAS 20 SENTADILLAS SUMO 12 PESOS MUERTOS 12 PUENTE DE GLÚTEOS . Sigue estas pautas: ✅ Ejecuta 3 veces seguidas este circuito ✅ Descansa 60 segundos tras cada ejercicio ✅ Realiza 3 veces/semana esta rutina . #deporlovers #plank #glúteos #reto #workout #ejerciciosencasa