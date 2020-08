Rutina de ejercicio con una silla para trabajar el cuerpo completo

View this post on Instagram

RETO CON SILLA: Transforma tu cuerpo Con @laurimarramos ⚡️ . ❤ NOMINA a una persona en comentarios para que haga este reto! . Este circuito está formado por 6 ejercicios que activarán todos los músculos de tu cuerpo: 20 FONDOS DE TRÍCEPS 20 SENTADILLA BÚLGARA (con cada pierna) 15 SENTADILLAS CON REBOTE 20 RODILLAS EN DIAGONAL 20 EXTENSIONES DE PIERNAS 10 FLEXIONES + EXTENSIÓN CADERA . ❤ Pautas de entrenamiento: ✅ Descansa 30 segundos tras cada ejercicio ✅ Puedes realizar 3 vueltas al circuito ✅ Completa esta rutina 3 veces a la semana . #ejercicios #retodeporlovers #workout #ejerciciosencasa