Rutina en la cama para lograr un abdomen definido

View this post on Instagram

RUTINA EN LA CAMA! 🛌 Entrena al despertarte! 😍 . ❤️ NOMINA a una persona en comentarios para que lo haga! . ⚡️ Se trata de un circuito de ejercicios fáciles que te ayudarán a ganar energía desde primera hora de la mañana, acelerando tu metabolismo, quemando calorías y tonificando tu cuerpo: 30'' TIJERAS VERTICALES 30'' TOQUE DE RODILLAS PIERNAS EN 90º 30'' ABDOMINALES CON ALMOHADA 30'' TOQUES DE MANO A PIE 30'' FLEXIÓN Y EXT. PIERNA IZQUIERDA 30'' FLEXIÓN Y EXT. PIERNA DERECHA 30'' PATADA DE BURRO PIERNA DCHA. 30'' PATADA DE BURRO PIERNA IZQ. 30'' SUPERMAN . Sigue estas pautas: ✅ Ejecuta 30” por ejercicio ✅ Descansa 30” tras cada ejercicio ✅ Repite 3 veces el circuito ✅ Ejecuta esta rutina 2 veces a la semana . #mydailystyle #rutina #encasa #fitnesslifestyle #retodeporlovers