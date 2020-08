Que no se le "apague el fuego" en el confinamiento: tips para reinventar las relaciones de pareja

Lo más irónico de la pandemia ha sido el hecho de no poder tocarse. Pero, ¿qué pasa cuando se vive en pareja y por confinamiento hay una convivencia prolongada?

Ya hay un fenómeno: el baby boom post pandémico. Pero en otros casos, la pareja corre con la suerte opuesta: hay personas que no quieren ni tocarse. Ahora bien, si en estos tiempos de cuarentena mucho se ha dicho sobre la importancia de hablar de temas que ayuden a fortalecer las relaciones de pareja, la paternidad, la convivencia, ¿cómo se puede reavivar un elemento importante para toda relación, como el sexo?

Esta fue la pregunta que hicimos a la sexóloga y escritora Julieth Diprieto experta en temas de pareja. Ella nos cuenta cómo reinventar las relaciones íntimas de pareja durante el confinamiento.

¿Muchas parejas han manifestado durante la pandemia que el estrés de dicha situación(pandemia) hace que el deseo de estar en la intimidad sea mínimo, a qué se debe?

l bajo libido a raíz de la pandemia se relaciona con varios factores, pero los más predominantes son: el estrés y la monotonía preponderante que ha hecho rutinaria la relación de pareja. Asimismo, el estrés produce una disminución en la producción directa del deseo sexual.

¿Qué se sebe hacer?

Inicialmente, mantenerse activo: el ejercicio activa la producción de testosterona y crear una nueva rutina que implique llevar la mente a la clave erótica; esto se obtiene: leyendo literatura y observando películas eróticas, con el uso de juguetes sexuales, disfraces y lencería encenderán la pasión y motivaráel placer.

¿Cómo reinventar las relaciones íntimas de pareja durante el confinamiento?

Cada relación es un universo, por ende, debe entenderse que es única. Algunas relaciones pueden haberse estancado o llegado a la rutina por factores pre-pandemia; algunos de esos factores pudieron ser: Infidelidad, discusiones, etc.

Lo más importante es tratar de recuperar la relación a través de la comunicación y el respeto acudiendo a estos correctamente para pensar después en usar herramientas de complemento para el apoyo sexual (literatura erótica, masajes, etc.).

La monotonía y el aburrimiento son dos de los grandes enemigos del sexo. ¿Qué se debe hacer para sacarlos de la cama?

Tener la asertiva comunicación que permita expresarnos con el tono, lenguaje pero sobretodo la disposición correcta con la pareja para hablar de las inquietudes, gustos y nuevas preferencias adquiridas en torno a lo sexual seria el principio óptimo para sacar estos factores negativos de la relación además de forma amena, cordial y respetuosa llegando a un consenso con la pareja que permita una renovación o nuevos aires en la relación – "Re -erotización".

¿Después de años de convivencia, la pasión sexual desaparece?

Definitivamente sí. Y no siempre puede darse por la rutina y la monotonía sino también por padecimientos de enfermedades físicas (afectaciones cardiacas, sistema endocrino etc), enfermedades psicológicas o psiquiátricas (medicación para ansiedad, depresión, etc,) educación restrictiva o conflictos no resueltos en la pareja como las discusiones o infidelidad.

¿Es normal tener fantasías sexuales que generen malestar?

No, no es normal. En el momento que estamos evocando fantasías sexuales es porque seguramente estamos en un estado óptimo de relajación, conectados con nuestra clave erótica y el libido sexual activado correctamente por ende no hay lugar a sentirse incomodos.

En su experiencia como sexóloga y escritora ¿cuáles son los enemigos del sexo que más se repiten y los mitos más extendidos?

Los enemigos del sexo que siempre se repiten son : la falta de comunicación, la equivocada concepción del sexo solo como función reproductiva y no como placer, la confusión entre relaciones sexuales y el coito, la poca diferenciación entre genitalidad y sexualidad llegando a estigmatizar el sexo como un tabú.

Ahora algunos de los mitos mas extendidos sobre el sexo han sido:

-El sexo solo debe darse para procreación mas no para una labor de complacerse, divertirse y sentir placer.

-El papel de la mujer como participante en el sexo debe ser pasivo y siempre el del hombre activo. Situación que en estos momentos ha evolucionado mucho con el empoderamiento de la mujer.

-Hasta hace algunos años, todavía la educación sexual fue restrictiva impregnada con una malla excesiva de valores y prejuicios morales.

A día de hoy todavía siguen existiendo muchos tabúes en torno al sexo, ¿por qué cree que da vergüenza hablar o indagar sobre este tema?

Definitivamente porque nos dieron una educación restrictiva enmarcada envalores morales y éticos con una concepción que toda expresión de sexualidad estaba errada o era prohibida en sí misma por su naturaleza; por ende con esa concepción crecimos y nos desarrollamos en pareja y, de esta manera, les transmitimos a nuestros hijos los mismos limitados e inseguros conocimientos con prejuicios.

El consumo de pornografía está en aumento, especialmente en jóvenes que muchas veces aprenden así lo que es el sexo. ¿Qué problemas acarrea pensar que esa ficción es lo que se van a encontrar en la vida real?

Acarrea muchos problemas. Uno de estos es: Una limitación en la capacidad o habilidad en el repertorio del cortejo o erótico, ya que se estaba experimentando una comunicación con el computador, y cuando se intentó tener relaciones sexuales en la vida real, fue caótico, porque el funcionamiento de las reglas de cortejo físicamente fueron diferentes; experimentando "un déficit o alteración de habilidades para el coito" teniendo fallas en las erecciones, eyaculación precoz o en la mujer también problemas de orgasmos.

Además el ritual preestablecido con un consumo excesivo de pornografía llega a un trastorno sexual o parafilia llamado: pornofilia, en donde solo se excita por el material sexual específico y si intenta tener relaciones con la pareja seguramente no podrá.

Consejos prácticos para reinventar su relación íntima

De acuerdo con la experta estos son uno de los temas que más aconsejan en las terapias de pareja.

El beso de Singapur: requiere el entrenamiento del suelo pélvico a través de la contracción de la musculatura vaginal y que favorece a que vuelva a su estado normal después de un parto o a fortalecerse por el paso del tiempo.

El role playing: es una técnica de dinámica de grupo también conocida como juego de roles y que en los últimos años se ha incrementado su uso en las terapias de pareja dónde cada uno asume el papel o rol de la pareja llevando a una dramatización para lograr la empatía perdida por la cotidianidad o los problemas diarios .

El contrato diádico: se trata de una técnica de intervención en terapia de parejas usado para detectar las fallas de la relación y corregirlas.