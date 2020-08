Ejercicios básicos para agrandar los glúteos y fortalecer las piernas

Ejercitar el cuerpo es muy importante y va más allá de lucir increíble. Aunque mantenerte activa te ayuda a moldear ciertas partes del cuerpo que te hacen ver sexy, es importante que no te obsesiones con la idea de "quemar grasa para bajar de peso".

Tu cuerpo es lo que te mantiene de pie todo el día, por lo que desarrollar fuerza en tu mitad inferior es crucial.

Si crees que trabajar tus ìernas y glúteos es complicado y tedioso, con este circuito te darás cuenta de que no es tan pesado y monótono. Lo mejor es que no necesitas equipo ni un gran espacio. Sólo no olvides que la clave para que funcionen es ser constante.

Recuerda calentar antes de comenzar y mantenerte hidratada durante la rutina. Procura hacer estos ejercicios al menos 3 veces por semana durante 15 o 20 minutos.

Paseo lateral

-Colócate con los pies separados a la altura de las caderas, las rodillas ligeramente dobladas. Manteniendo tu abdomen apretado, da un paso con el pie izquierdo hacia un lado, seguido del derecho. Esa es una repetición.

-Haz tres o cuatro series de 10 a 12 repeticiones por lado, luego descansa de 30 a 60 segundos y continúa con tu siguiente movimiento.

Sentadilla de peso corporal

-Colócate con los pies separados al ancho de las caderas. Dobla las rodillas, sienta las caderas hacia atrás y baja el cuerpo hacia abajo hasta que los muslos estén paralelos al piso.

-Lleva los brazos hacia adelante mientras bajas para mantener el torso en posición vertical. Levántate para comenzar, apretando los glúteos y la parte superior, y llevando los brazos a los costados o hacia el frente.

-Esa es una repetición. Completa 10 repeticiones, luego continúa con el siguiente movimiento.

Apertura lateral de cadera

-Ponte en posición de cuatro con tus manos y rodillas extendidas al suelo.

-Inhala mientras levantas una pierna para que formes un ángulo de 90 grados con respecto a la otra pierna. Mantén la rodilla doblada.

-Baja lentamente la pierna hacia abajo. Debes evitar que tu rodilla toque el piso antes de levantarla nuevamente.

-Haz este movimiento 15 veces

-Repite en el lado opuesto.

Paseos de pato

-Colócate con los pies separados a la altura de los hombros y cruce las manos frente al pecho. Sienta lentamente las caderas hacia atrás y hacia abajo en una posición de media sentadilla.

-Manteniendo las caderas estables, baja la rodilla derecha hasta el suelo, seguida de la izquierda. Lleva el pie derecho hacia adelante, seguido del izquierdo y vuelva a la posición de media sentadilla. Esa es una repetición.

-Haz tres o cuatro series de 10 a 12 repeticiones en cada lado, luego descansa durante 30 a 60 segundos y continúa con tu siguiente movimiento.

