¿Cómo se construyen las relaciones digitales en medio de la pandemia?

El sexting, uso de apps para conocer gente o concretar citas a ciegas -así sea vía Face Time , Zoom, Whatsapp, Messenger, y un sinfín de medios que están al alcance de nuestro celular o un computador con sólo dar click, han permitido que en esta pandemia se construyan relaciones de amistad, y/o noviazgos, o simplemente para agendar una cita de sexo.

Desde mi pespectiva, las interacciones físicas y sociales, manejadas bajo el concepto 'face to face' siempre han sido prioritarias, para dialogar, para ver gestos, miradas, compartir sonrisas y especialmente momentos.

Sin embargo, la vida parece que también va cambiando sus propios algoritmos y pues en las nuevas generaciones nos hemos ido adaptando a toda la globalización digital, sin irnos muy lejos, hoy en día los menores de un año ya se involucran con todo el contexto de un hogar lleno pantallas: TV, tablets, celulares, etc.

Con el confinamiento también se han potenciado las historias que empiezan con un “Hola, ¿cómo estás?”, “¿Podemos ser amigos?”, “¿Cómo va esa cuarentena?”, que a criterio del psicólogo clínico David Sucre son parte del Amor.com.

“Esto existe desde hace mucho tiempo. El ser humano se ha adaptado a esto para poder mantener la necesidad afectiva de dar y recibir amor. Esto no dista de la diferencia entre el amor a primera vista porque a medida que interactuamos con los chats vamos conociendo a la persona que está detrás de la pantalla y se va enamorando de elementos como fotos, memes, videos, videos, etc. Lo peligroso de esto es que vamos construyendo una relación en la que vemos al otro como un posible amante. Como profesional puedo decirte que empieza con una fantasía narcisista porque uno se enamora de los textos e imágenes de alguien que aún no conocemos. Talvez cuando conozcamos al otro en persona nos podemos frustrar porque entendemos que no es quien esperábamos ver”, destaca Sucre.

También está el caso de las personas con fobias sociales o introvertidas que pueden crear relaciones atrás de una pantalla para llenar su sensación de dificultad social. Cuando existen estas características puede que funcione lo que inició de manera digital, si hay empatía y conocen la personalidad a fondo se consolidará su relación.

Según el especialista, hay otro amplio grupo de gente que acceden a Apps de citas para satisfacer deseos sexuales o pensar en encontrar ahí a su futura pareja. “He visto en mis pacientes que se descargan Tinder y Grinder pero sus personalidades muestran un vacío existencial muy grande, ya sean heterosexuales u homosexuales.

Expresan su soledad y la reflejan en estas apps para tener sexo fácil. Obtener tanto número de matches llenará lógicamente el ego de esas personas, infla su ego y narcisismo, te hace sentir más guapo de lo que eres y te sientes el rey o la reina del mundo.

Cabe destacar que algunos buscarán solo sexo porque afrontan procesos psicológicos que tienen que ver con remediar alguna ruptura o su misma forma de relacionarse con los demás, llenar de alguna forma su soledad y también por simple placer”, explica David.

Esto tiene riesgos que atentan contra la salud porque te relacionas sexualmente con un desconocido, se han visto casos de violencia física, podrías enfrentarte a un delincuente y también se han roto miles de corazones. A veces las fotos engañan y debemos ser muy astutos para evidenciar que es una persona real.

Pero ¿Cuánto se puede mantener una relación por internet?

Así ha sobrevivido el amor a distancia en parejas que bien en diferentes lugares o por cuestiones de trabajo se han separado pero buscan mantener la relación de manera digital.

Según Sucre, no todos quieren construir relaciones sólo por teléfono, incluso hay mucha gente que no puede o se siente cómodo al enviar fotos o tener sexo. No hay la suficiente flexibilidad o cognitiva para este tipo de actividades. “Un paciente adolescente contó que se masturbó en una sesión de Zoom con su chica y los dos se masturbaron frente a sus cámaras pero no pasa de ser una relación íntima ya que no implica algo presencial. Pero no todos tienen esta apertura”, recuerda.

¿Cuáles son los riesgos?

Amor por internet conlleva a varios factores. La traición puede ser uno de ellos ya que el elemento psicopático (psicópatas) hacen uso de la pantalla para mentir.

En un perfil de cualquier red social se pueden poner atributos y características falsas o lo que se quiere aspirar, al fin de cuentas todos tenemos características positivas y negativas. Entonces puedes toparte con gente que es falsa porque vas viendo después quién es realmente.

La histeria y el drama son parte de estas relaciones porque hay fotos que muestran la desnudez en su máximo expresión, incluso describen cómo es su desempeño en su relación sexual. Cabe destacar que estos perfiles son fuera de lugar pero también esperan ver quién cae en su mensaje implícito.

En este nuevo orden mundial, los especialistas de la salud mental van a tener que empezar a revisar más detenidamente . cuestionar y repensar esta nueva forma de vincularnos y relacionarnos, de ver cómo surge el amor.

“Yo considero que el contacto físico es muy importante. Las Apps a veces pueden hacerte creer que tienes alguien ahí tras la pantalla pero jamás van a suplantar a la persona con la que compartes y sobre todo es la que te conoce a fondo. Imagina un roce de piel, ver el brillo de los ojos de la otra persona para pensar en cómo es su alma, es genial el tener un vínculo en presencia del otro. Si todo se reduce a las pantallas y la tecnología creo que sufriríamos mucho como humanidad porque se pierde la fuerza de unión, el erotismo, la energía, la conexión, el campo afectivo no verbal, los suspiros, olores, en fin, todos característicos de una relación amorosa. Todo sería una fantasía de algo que no sabes si lo tendrás”, acota David.

Es tiempo de adaptarnos y ver la realidad con otros ojos

Para la psicóloga Katya Yovich, en situación de cuarentena prolongada, la gente pasa mucho más tiempo en redes sociales, busca conocer a personas nuevas, tener contacto no solo con los familiares, sino también con personas con las que no hablaban por años.

"Creo que el término 'distanciamiento social' no es muy preciso: es cierto que estamos obligados a estar distanciados físicamente, pero siempre buscamos la cercanía social porque inconscientemente sabemos que la necesitamos para nuestro bienestar emocional. Lo que vivimos yo llamaría distanciamiento físico, no social.

Tengamos la opinión que tengamos de las redes sociales y aplicaciones para conocer gente, hoy por hoy nos permiten estar en contacto con otras personas. Recibir un mensaje cariñoso, escuchar a otra persona, tener un cita aunque sea online, brinda emociones positivas y levanta el animo.

Podemos lamentar y quejarnos que tomar un café por Zoom no es lo mismo que conversar en vivo, pero hoy en día la situación es como es: el contacto físico con personas puede ser peligroso no solo para nosotros, sino peor para nuestros seres queridos. Necesitamos adaptarnos a lo que está pasando", dice Katya.

A su alrededor hay muchas personas que por la pandemia fueron separadas de sus parejas y seres cercanos. Si no fuera por las redes y videollamadas, la separación sería mucho más difícil.

Aunque los abrazos y el sexo hagan mucha falta, la gente que ya tiene los vínculos establecidos solo necesitan mantenerlos hasta que puedan verse de nuevo.

Pero ¿qué pasa con relaciones nuevas?

La pandemia, como cualquier crisis, sacó a la luz lo que ya existía. El encierro remarcó la soledad de muchas personas. En los tiempos de cuarentena, los sitios de búsqueda de pareja han vivido un boom: creció el número de usuarios registrados, las conversaciones se volvieron más largas.

La gente necesita sentir cercanía y emociones nuevas. Por un lado, llevar la vida amorosa a espacios digitales es una buena opción porque hoy en día estamos limitados a iniciar relaciones de una manera presencial, pero por otro lado coincide con David en que estamos expuestos a ciertos peligros característicos para esta realidad nueva.

Primer peligro está en que la demanda del contacto humano, atrae a más cantidad de defraudadores, personas con comportamiento inapropiado o intensiones frívolas, gente casada. Segundo es que en situación de escasez de variedad de emociones (que antes recibíamos a través de los eventos, cines, viajes y contacto humano), ilusionarse con alguien se volvió mucho más fácil. Las relaciones a través de mensajes siempre han sido un suelo fértil para nuestras fantasías que no tienen nada que ver con la realidad, pero ahora estamos todavía más propensos a las proyecciones por tener todas estas carencias emocionales. "Y tercer peligro es que en cuanto más tiempo pase, se vuelve más difícil pasar la relación de lo virtual a lo real: ser chévere en las redes es mucho más sencillo que ser chevere en la vida real. Conocer gente en virtual ayuda a satisfacer algunas de las necesidades emocionales por ende puede volverse un objetivo propio", explica Katya.

Ve la solución de todos estros problemas en pasar rápidamente de los chats a las citas virtuales por Zoom, Skype o WhatsApp.

Y, sí, es cierto que a través de videollamadas no recibimos toda esta información no verbal que tenemos en vivo, pero podemos percibir la energía de la persona, sus entonaciones, gestos, reacciones, tal vez, un poco de su entorno, etc.

Es una buena posibilidad para salir de esa burbuja ilusoria, conocerse un poco mejor y preparase para un encuentro real.