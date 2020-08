Cuando el estrés por la pandemia hace que tus días se sientan eternos

Estamos viviendo tiempos muy complicados en todos los sentidos. La crisis por la pandemia de coronavirus ha provocado que modifiquemos nuestra rutina. Algunos pasamos de ir todos los días a la oficina, a quedarnos en casa haciendo home office, dejamos de ir a fiestas, restaurantes y reuniones con amigos pero también dejamos de abrazar y tener conversaciones cara a cara con otros.

El panorama no es muy alentador, después de todo, seguimos protegiéndonos de un enemigo invisible del cual aún existen muchas dudas. Por si fuera poco, las malas noticias están por todas partes y los problemas personales de cada uno, no cesan.

Con tantos estímulos negativos es casi imposible que no sentirnos estresados o de mal humor todo el tiempo.

¿Has sentido que los días duran más últimamente? No, no es que ahora duren 32 o 48 horas pero todo ese estrés y agobio hace que parezca que sí.

El exceso de estrés se puede convertir en un agotamiento peligroso En los últimos meses sentir agotamiento extremo ha sido inevitable

El estar encerrados, sin contacto con otros ni distractores como ir a fiestas o al cine termina haciéndonos sentir que todos los días son iguales. ¡Y ni qué decir del aumento de las horas del trabajo! Al final del día, pasamos horas sentados frente a la computadora, sin horas definidas.

No es de extrañar que el hartazgo incremente y las medidas de prevención frente al coronavirus parecer irse aligerando.

Para las personas que sufren de ansiedad o depresión, esta situación puede ser aún más difícil de sobrellevar. Hoy más que nunca, necesitamos apoyarnos unos a otros para mantenernos firmes en lugar de juzgar.

Es momento de dejar de atormentarte por lo que sucede en el exterior. Hacerlo es un reto pero poco a poco puedes adoptar un nuevo estilo de vida que te ayude a relajar tu mente y manejar tus emociones.

No estás sola. Todos nos sentimos agobiados y queremos retomar la vida de antes. Pero son tiempos difíciles y hay que adaptarse a los cambios al tiempo que nos cuidamos.

Meditación de kundalini yoga para aliviar el estrés ¡Ponlo en práctica! Sahiba Kaur es el nombre espiritual de Dayana Rivera, Maestra de Kundalini Yoga, que ofrece una técnica muy efectiva para relajar la tensión.

