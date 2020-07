Ejercicios simples para tonificar la parte interna del muslo y levantar los glúteos

Estos ejercicios no sólo te ayudarán a tonificar tus muslos y mantenerlos evitar mayor acumulación de grasa sino que también, pondrán a trabajar otras áreas de tu cuerpo como los glúteos.

No es que sean fáciles porque no requieren esfuerzo sino porque no necesitas ir a un gimnasio o pagar por aparatos costosos. Tampoco necesitas equipo pesado o invertir todo el día.

Intenta llevarla a cabo al menos 3 veces por semana entre 30 y 40 minutos. Recuerda que la constancia es lo más importante. No olvides calentar antes de hacer cualquier circuito de ejercicios.

Plié Squat

-Comienza parada, colocando los pies un poco más abiertos que lo ancho de los hombros y hacia afuera de manera que los muslos internos miren hacia adelante, con las manos cruzadas frente al pecho.

-Coloca la pelvis debajo y baja en una sentadilla con las piernas anchas con el objetivo de colocar los muslos paralelos al piso. Regresa al inicio. Esa es una repetición.

-Haz 15 repeticiones y luego continúa con tu próximo movimiento.

Estocadas inversas con elevaciones de rodilla

-Comienza parada con los pies separados al ancho de los hombros.

-Da un paso hacia atrás con el pie izquierdo, aterriza sobre la punta del pie y dobla las rodillas para crear dos ángulos de 90 grados.

-Empuja a través del talón derecho para volver a ponerse de pie. Mientras te levantas, empuja tu rodilla izquierda hacia tu pecho.

-Repite en el otro lado.

Desplantes laterales

-Párate con los pies separados al ancho de las caderas.

-Da un gran paso a tu derecha. Dobla la rodilla derecha y empuja los glúteos hacia atrás, manteniendo la pierna izquierda recta. Mantén el pecho levantado y el núcleo apretado.

-Repite del otro lado.

Apertura lateral de cadera (fire hydrant)

Este movimiento es genial para los muslos externos, caderas y glúteos laterales. Asegúrate de mantener tu peso distribuido uniformemente entre tus manos y rodillas.

-Ponte en posición de cuatro con tus manos y rodillas extendidas al suelo.

-Inhala mientras levantas una pierna para que formes un ángulo de 90 grados con respecto a la otra pierna. Mantén la rodilla doblada.

-Baja lentamente la pierna hacia abajo. Debes evitar que tu rodilla toque el piso antes de levantarla nuevamente.

-Haz este movimiento 15 veces

-Repite en el lado opuesto.

