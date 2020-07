Cuando tu relación comienza a verse afectada por la crisis

La crisis por coronavirus nos ha llevado a un cambio de 180º grados en todos los sentidos. Para muchos, ha significado el afrontar la soledad mientras que a otros los ha llevado a tener problemas en su relación de pareja.

Muchas parejas optaron por vivir en un mismo espacio para evitar estar expuestos a factores de riesgo y así poder seguir con su rutina. Otras han estado en sus propios espacios, provocando un inevitable distanciamiento. Lo que es un hecho es que de ambas formas los malentidos y las rupturas han sido inevitables.

¿Qué es lo que está sucediendo?

Estamos vulnerables, lo que significa que nuestros problemas de salud mental, rasgos de personalidad y miedos, adicciones y pensamientos están saliendo a flote frente al otro.

Hay factores estresantes por doquier, lo cual genera desafíos en la relación. Pueden presentarse problemas financieros, estrés laboral o relaciones complicadas entre familiares y amigos que también terminan afectando la convivencia con tu pareja.

TAMBIÉN LEE: Sólo una pareja tóxica te hará sentir que eres difícil de amar

Algunas parejas han tenido una ruptura debido a la falta de espacio. No es lo mismo pasar el tiempo juntos por estar encerrados en cuarentena que pasar el tiempo juntos porque planearon un fin de semana fuera de la ciudad. No hay espacio personal ni tiempo a solas como cuando cada uno está en su propia casa.

En el caso de las parejas que ya tenían tiempo viviendo juntas, no tienen posibilidad de ver a otras personas o tener planes por separado, después de todo, la vida social no es como antes y las medidas de prevención indican que no debe haber salidas no esenciales.

Encontrar un equilibrio que funcione para ambos puede ser un desafío, pero la conclusión es que es totalmente normal anhelar cierto grado de tiempo a solas.

Con todo lo anterior, se ha generado cierta co-dependencia que hace que se vuelvan dominantes sobre el otro.

TAMBIÉN LEE: El amor verdadero no se trata de alcanzar la perfección, sino de tener crecimiento

La percepción de cada uno sobre la pandemia también puede llevar a malentendidos. Quizá tú estás muy consciente de las noticias y has tomado la postura de seguir cada una de las medidas al pie de la letra. Pero si tu pareja está más relajada sobre el tema, puede haber un choque.

Aprende a ver los desafíos como oportunidades en lugar de problemas

Cuando tienen una discusión es común que se echen la culpa por lo que está mal con el otro pero ¿por qué no en lugar de hacer eso, canalizan las emociones negativas y ven la forma de trabajar en conjunto para no repetir el mismo error?. Cuando aprenden a comunicarse con inteligencia emocional, comienzan a resolver problemas ingeniosamente en vez de hacerlos más y más grandes. Los problemas son desafíos para acercarse, entender su individualidad y ser colectivamente más fuertes.

Te recomendamos en video