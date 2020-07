Por esto es que tu copa menstrual no está funcionando como debería

La copa menstrual ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Muchas mujeres han decidido cambiar las compresas y tampones por ella pero cada una tiene su propio proceso. Aún cuando te digan que es lo más fácil del mundo, puede que estés teniendo dificultades para adaptarte a ella. ¡No pasa nada!

Si ya has optado por la copa menstrual pero te es molesta o sigues teniendo fugas, es probable que esté sucediendo alguna de estas situaciones.

No se abrió correctamente

La razón número uno por la cual tu copa puede estar goteando es porque no se ha desplegado por completo. Cuando se inserta la copa, debe abrirse para que "succione" a las paredes de la vagina. Si la copa no se expande completamente, quedará un pliegue que hará que gotee. Para asegurarte de que esto no suceda, puedes introducir tu dedo para sentir alrededor de la base de la copa. Si sientes un pliegue, sácala y vuelve a insertarla. Recuerda tener siempre las manos muy limpias.

Puede ser del tamaño incorrecto

Ésta es una de las principales razones por las que tu copa no está funcionando. Es posible que no hayas elegido el tamaño correcto. Las copas están hechas para todas pero es importante que tomes en cuenta ciertas características como tu edad, el tipo de flujo que tienes y si has dado a luz vía vaginal o no.

Está demasiado cargada

Si tienes un flujo muy intenso, es posible que tu copa se llene más rápido. Especialmente en los primeros días cuando este es más pesado, puede que no soporte las 12 horas completas sin tener que vaciarlo. Aunque las copas tienen tres veces la capacidad de un súper tampón, tu flujo puede ser más que eso. Así que asegúrate de vaciarla entre 4 y 6 horas. De igual forma, considera cambiar a un tamaño más grande.

Tienes músculos del piso pélvico muy fuertes

Los músculos del piso pélvico son importantes y tienen muchos beneficios positivos para la salud. Sin embargo, si son demasiado fuertes, también pueden apretar las paredes de la copa menstrual, lo que equivale a pellizcarlo justo antes de retirarlo. Esto puede hacer que el sello se rompa y que la copa del período se desborde si ya está bastante lleno. Prueba con una copa menstrual un poco más firme. .

