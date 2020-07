Cuando crees amar tan fuerte que te pierdes en una persona que no te conviene

Las relaciones son complicadas. No basta con sentir esa química inicial que te hace querer estar cerca de esa persona el mayor tiempo posible. No es sólo cuestión de físico o de tener los mismos gustos sino de equilibrio, de crecimiento y apoyo mutuo.

Una relación se construye entre dos y debe sumarte, no restarte. Tu relación debe ser tu lugar seguro, no un campo de batalla en el que sufras todos los días. Así que si estás con alguien que no te conviene y lo sabes, es momento de que te alejes de ahí.

Lo sé, se dice fácil pero hacerlo es otra cosa. Y es que si esa persona ha hecho que pierdas de vista tus valores, que te olvides de tus sueños o que cambies tu esencia entonces no puede ser amor de verdad.

Nos aferramos a la idea de estar con alguien para no sentirnos solas, no importa si no es lo mejor.

El amor tóxico fue una de las razones que llevaron a la cantante Amy Winehouse a perderse por completo. Conoció al hombre equivocado y esa fue su condena.

Fue en 2005 cuando conoció Blake Fielde-Civil, quien poco después se convertiría en su esposo. Se enamoraron perdidamente pero su relación era una dependencia tóxica que involucró muchos malos hábitos.

Amy tenía una carrera prometedora pero la persona que más debía amarla, la alejó de ello. En una ocasión, la intérprete de Rehab canceló una serie de conciertos por supuestos motivos de salud, pero la realidad, había sido hospitalizada por sobredosis de heroína, crack, cocaína, ketamina y alcohol, todo como parte de la relación que llevaba con Blake.

Fue un punto de quiebre en la vida de Amy. Su pareja, lejos de ayudarla a salir, hizo que se perdiera más y más en todo lo que no era bueno para ella.

Esta es una historia realmente trágica y sí, no es que todas las que se encuentran en una relación tóxica terminen igual. Pero sí dice mucho sobre la importancia de estar con las personas correctas.

Sólo una pareja tóxica te hace sentir que no mereces más. Sólo alguien que no te ama cuestiona lo que te apasiona, ridiculiza tu felicidad, te aleja de tus sueño y hace que cambies tu esencia.

No te pierdas en una persona que no te conviene sólo porque crees que de eso se trata el amor.

Mereces a quien valore todo tu ser y quien te impulse a ser siempre tu mejor versión. Mereces que te quieran por lo que eres, con tus defectos y virtudes y que demuestre que valora tenerte en su vida. ¿Por qué estar con alguien que siempre señala todo lo que haces mal?

