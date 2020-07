Ejercicios fáciles para moldear brazos y espalda si tienes busto grande

No es ningún secreto que el ejercicio y los pechos grandes no se llevan bien. No sólo el movimiento se vuelve molesto, sino también el sudor entre cada seno y el hecho de encontrar el sujetador deportivo ideal. El peso que cargas termina haciendo que te duela la espalda y que te lastime hacer uso de pesas.

Esto puede llegar a impedir que muchas mujeres hagan ejercicio regularmente (especialmente en el gimnasio). Con estas rutinas podrás trabajar tus brazos, sin sufrir con el movimiento que ejerces al cargar pesas. También fortalecerás tu espalda y torso para balancear el peso de tus senos.

Sólo necesitarás un par de botellas de agua para algunos ejercicios. Recuerda calentar antes de comenzar y mantenerte hidratada. Usa ropa cómoda y sobretodo, no te desesperes. Ve poco a poco pero sé constante.

Estiramiento lateral

El estiramiento regular es tan importante para mantenerse en buena forma como cualquier ejercicio, pero a menudo se pasa por alto por ser "demasiado simple". El estiramiento lateral funciona muy bien en los oblicuos.

-Coloca los pies separados al ancho de los hombros, manteniendo las manos a los lados.

-Desliza el brazo derecho hacia los lados y doble el torso, levantando el brazo derecho. Puedes hacerlo con ambos brazos hacia arriba.

-Espera unos segundos y vuelve lentamente a la posición inicial.

-Repite en el otro lado.

-Repite 10-12 veces en cada lado.

Yoga

El yoga es su apuesta segura, ya que casi siempre es de bajo impacto y se enfoca en desarrollar la fuerza de tu torso y la espalda, lo que lo ayudará a balancear el peso en tu busto. La pose de bote es bien conocida por su fuerza central, así como por la fuerza de la espalda baja. Aunque de paso, trabajarás tus abdominales.

-Siéntate con las rodillas dobladas, los pies apoyados en el suelo. Inclínate ligeramente hacia atrás para equilibrarte en tus glúteos.

-Levanta las piernas para que tus espinillas estén paralelas al piso, con las rodillas dobladas.

-Extiende los brazos hacia adelante, paralelos al piso, con las palmas hacia adentro. Manteniendo el pecho alto y el núcleo ocupado, comienza a estirar las piernas.

-Mantén durante cinco a 10 respiraciones. Repite cinco veces

Sentadilla con levantamiento de pesa

-Comenzando con los pies ligeramente más separados que el ancho de la cadera, sostenga las pesas sobre los hombros para que parte de ellas descanse.

-Mantén el peso en los talones mientras baja las caderas hasta la altura de las rodillas.

-Enciende tus glúteos para volver a la posición inicial. Usando el impulso de la sentadilla, levanta las pesas por encima de tu cabeza, girando las muñecas hacia el frente mientras lo haces.

-Baja las pesas hasta la altura del hombro y repita.

Aleteo en círculos

-Colócate con los pies separados al ancho de los hombros y los brazos extendidos hacia los costados, elevados a la altura de los hombros.

-Ahora, haz 50 círculos pequeños con tus manos, girándolos hacia adelante. Luego cambia a 50 círculos pequeños hacia atrás.

-El movimiento hacia atrás y hacia adelante del brazo tonifica todos los músculos de los brazos, incluidos los músculos tríceps, bíceps, hombros y espalda. Si quieres puedes aumentar la dificultad y el trabajo con unas pesas pequeñas.

