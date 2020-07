4 sencillos y divertidos ejercicios que tu corazón te agradecerá

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas no realiza actividad física. Esto, a pesar, de que la máxima institución sanitaria ha advertido que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Aunque creamos que las personas mayores son las que tienen mayor riesgo de padecer del corazón, la realidad es que los problemas en este vital órgano pueden presentarse a cualquier edad. Así que te mostramos unos sencillos ejercicios que tu corazón te agradecerá.

Te imaginarás que te estamos hablando de largas horas de sacrificio y sudor, pero no es así. Los ejercicios y las actividades físicas que te mostramos son fáciles y hasta divertidas.

Nadar beneficia al corazón

Toma tu traje de baño y visita con frecuencia la piscina. Si no sabes nadar toma clases porque este es un ejercicios muy importante para lograr una mayor flexibilidad de los músculos, además de retrasar el envejecimiento y mejorar la circulación hacia el corazón. Nadar también ayuda a incrementar la capacidad motriz y a quemar calorías en un menor lapso de tiempo. A penas se acaba el confinamiento también puedes proponerte hacer un viajecito a la playa.

Nadar es sumamente importante para la salud del corazón - Agencias

Bailar el ritmo del corazón

No, no leíste mal. Desde el principio te advertimos que no te propondríamos actividades aburridas que significaran un gran sacrificio. Y, aunque no lo creas, bailar no es solo divertido y ayuda a la sociabilización, sino es que una actividad muy beneficiosa para tu corazón.

Bailar es divertido y, sin darte cuenta, estarás ayudando a tu corazón. - Agencias

Jugar videos que exijan movimiento

Con esta actividad realizada por lo menos una vez a la semana fortalecerás tanto los huesos como los músculos, y será una gran ayuda para las articulaciones.Te repetimos: si no sabes bailar, aprende. Incluso lo puedes hacer solo escuchando la radio o colocando una música en la computadora que sea de tu agrado.

Actualmente existe una gran cantidad de videos que impulsan que la persona realice actividad física. No estamos hablando de esos que te hacen pasar todo el día sentado en un ordenador, sino aquellos que juegos exigen hacer movimientos con tu cuerpo para poder ganar puntajes. Se trata también de una actividad divertida que, sin darte cuenta, la salud de tu corazón te agradecerá enormemente.

Jugar videos es una forma tambié muy divertida para la salud de tu corazón. - Agencias

4.- Caminar

Nada más fácil. Hacer un paseo por los alrededores de tu casa será un excelente ejercicio que ni siquiera te darás cuenta de que estás realizando. Y al caminar estarás activando la circulación sanguínea y eliminando el colesterol malo.

Aunque haya transporte, caminar es una forma eficaz de activar tu circulación sanguínea y eliminar el colesterol malo. - Agencias

