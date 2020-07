Síntomas que revelan que podrías tener ovario poliquístico y no sabías

Las mujeres tenemos cada vez más acceso a información sobre nuestra salud sexual, de manera que cada vez conocemos más el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo cuando se trata de padecimientos como el ovario poliquístico, existen muchas dudas y situaciones de los que muchas no hablan.

Según la Conceptions Florida, Clínica de fertilidad en Coral Gables, "la mitad de las 10,000,000 de mujeres que lo tienen no lo saben. La razón subyacente de este síndrome de salud común de las mujeres sigue siendo un misterio".

Los síntomas son fáciles de omitir, además del hecho de que el ovario poliquístico (SOP) puede ser difícil de diagnosticar para los médicos, debido a todos los factores involucrados. los especialistas explican que el PCOS se diagnostica en función de los antecedentes familiares y ginecológicos, un ultrasonido para contar los folículos basales en los ovarios, así como un chequeo hormonal para asegurarse de que no haya un problema de tiroides subyacente u otro problema relacionado con la testosterona.

Los síntomas de PCOS varían de persona a persona

Aunque hay algunos signos reveladores de PCOS, diferentes mujeres pueden tener síntomas diferentes. Es un síndrome muy individual pues no todas presentan aumento de vello o periodos irregulares, además de que todo depende del momento en el que se encuentren.

¡Alerta a los síntomas!

Aquí te dejamos algunos de los síntomas que puedes pasar por alto y que revelan un problema de ovario poliquístico, según expertos del Centro Healthy HER para el Cuidado de la Mujer y el Reproductive Medicine Associates of New Jersey (RMANJ).

Parches más oscuros en tu piel

Si notas manchas alrededor de tu cuello que son más oscuros que tu tono de piel habitual, puede ser un signo de un cambio en sus hormonas. Se llaman acantosis nigricans, y son más comunes en la parte posterior del cuello y justo encima de los codos. Estos parches son el resultado de la resistencia a la insulina, lo que significa que el cuerpo de la mujer tiene dificultades para procesar los azúcares. Si observas este cambio en el tono de la piel, habla con tu médico para averiguar se trata de SOP.

Periodos demasiado irregulares o pesados

Independientemente de los criterios de diagnóstico que se utilizan, SOP con mayor frecuencia conduce a períodos irregulares y dificultad para ovular regularmente. Si sus períodos a menudo se retrasan o si tiene un flujo abundante, hable con un obstetra / ginecólogo. Pueden realizar algunas pruebas, como un ultrasonido, para ver si sus períodos irregulares se deben a PCOS.

Despertar demasiado cansada

¿Tiendes a despertarte sintiéndote cansada, a pesar de haber dormido de 7 a 9 horas? Si es así, podría significar que estás manifestando síntomas relacionados con ovario poliquístico. La apnea del sueño y el insomnio son dos efectos secundarios comunes, y ambos pueden hacer que te sientas exhausta.

El insomnio puede dificultar conciliar el sueño. Y la apnea del sueño es una condición en la que tu respiración se interrumpe mientras duermes, lo que resulta en la falta de oxígeno a tu cerebro. Ambos problemas se han relacionado con SOP.

Antojo de ciertos alimentos

A veces tener ansiedad por un determinado alimento puede ser la forma en que tu cuerpo le dice que algo no es normal. En el caso de SOP, es posible que notes que tienes demasiado antojo de carbohidratos, más de lo normal. Esto tiene mucho que ver con cómo el ovario poliquístico afecta tus niveles de insulina. Esto puede provocar antojos de carbohidratos en un intento de absorber glucosa como combustible.

