4 creencias erróneas sobre padecer cistitis que nos siguen confundiendo

La cistitis es una infección urinaria común caracterizada por la inflamación de la vejiga o de las vías urinarias que afecta principalmente a las mujeres.

Dicha enfermedad es causada por una enterobacteria llamada Escherichia Coli (E. Coli) que proviene del intestino y se extiende hasta la vejiga provocando la irritación de la mucosa y los síntomas de inflamación.

Las personas con cistitis generalmente experimentan un impulso frecuente de orinar, dolor o irritación en el revestimiento de la vejiga así como dolor en otra parte de la región pélvica. Este malestar puede empeorar después de tener relaciones sexuales o comer ciertos alimentos.

De acuerdo con especialistas de la Clínica Mayo, no se sabe qué lo causa y aunque es muy común, aún existen muchas creencias falsas que terminan por confundirnos y llevarnos a no atendernos correctamente. Aquí algunos de los mitos que son importantes aclarar.

"Tendrás dolor para siempre"

Si bien puede haber dolores insoportables, no significa que sufrirás por siempre. He ahí la importancia de no dejarla pasar y atenderse a tiempo. No existe una cura para la cistitis, pero muchas personas con ella pueden tener una vida normal. Hay una serie de medicamentos y procedimientos utilizados para tratarla, así como cambios en la dieta y el estilo de vida.

"Lo que comes realmente no es tan importante"

Existen alimentos que pueden dispararla y empeorarla como la cafeína y el alcohol. Aunque según los especialistas también hay alimentos que parecen sanos pero que por su composición, resultan detonantes de dolor como la manzana verde. Hacer cambios en tu dieta, de acuerdo a lo recomendado por tu doctor, puede aliviar el malestar. Así que no pases por alto lo que consumes.

"Los síntomas siempre apuntan hacia una infección de vejiga"

Es muy común confundir los síntomas de la cistitis con las de una infección de vejiga. Aunque están relacionados, no son lo mismo. El médico debe analizar tu orina antes de dar cualquier diagnóstico para entonces llevar a cabo el tratamiento adecuado.

"Solo las mujeres pueden padecerla"

Sí, es más frecuente en mujeres pero los hombres también pueden presentarla. Lo que sucede es que se dan diagnósticos erróneos pues como explicamos en el punto anterior, muchas veces no se hacen los exámenes pertinentes y terminan diagnosticando los síntomas como resultado de una infección urinaria. Otras afecciones que también pueden ser resultados erróneos son la prostatitis crónica o el síndrome de dolor pélvico crónico.

