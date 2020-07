Ejercicios fáciles que puedes hacer parada para deshacer los rollitos alrededor del ombligo

Pensar en hacer abdominales puede hacer que quieras evitar el ejercicio a como dé lugar sin embargo, con este circuito cambiarás de idea. Se una de una serie de ejercicios de pie con los que podrás tonificar tu cuerpo y por "fáciles", no queremos decir que no requieran esfuerzo sino que no necesitas de equipo pesado ni un gran espacio para llevarlos a cabo.

Lo único que necesitarás son un par de botellas de agua y una pelota o algún equivalente que añada un poco de peso extra.

Recuerda que para que todo ejercicio tenga mayor eficacia, debes mantenerte hidratada y tener una alimentación balanceada todos los días.

Intenta realizar esta rutina cuatro días durante una semana. Comienza con un conjunto de cada uno de estos entrenamientos uno tras otro y aumente lentamente la cantidad de veces que repite la rutina con un descanso de 45 a 60 segundos entre ellos.

No olvides mantenerte hidratada y calentar antes.

Bicicleta de pie

-Colócate derecha con los pies juntos, las rodillas ligeramente dobladas, las manos detrás de la cabeza y el talón izquierdo levantado.

-Aprieta los abdominales con fuerza y levanta la rodilla izquierda hacia arriba mientras el hombro derecho gira hacia la rodilla (intenta tocar).

-Baja la espalda para comenzar.

-Haz 20 repeticiones por lado.

Estabilizador central

Necesitarás: una pesa o una pelota.

-Comienza parada con los pies separados al ancho de las caderas. Sostén una pesa o pelota frente a tu pecho con ambas manos.

-Estira los brazos y gira hacia la derecha lo más que puedas, manteniendo el abdomen contraído.

-Pausa por un segundo. Luego gira en la dirección opuesta. Eso es 1 repetición, haz 10 y luego cuenta hacia el otro lado.

-Haz 10 repeticiones.

