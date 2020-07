Estos son los síntomas postcovid de quienes han superado el virus

Muchos de los pacientes que han sobrevivido a la infección por COVID-19 no se encuentran del todo restablecidos.

Chus Domínguez Santalla, médico internista en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y especialista en enfermedades infecciosas, ha podido comprobar esta situación a tenor de las nueve decenas de pacientes que han visto desde el 4 de junio y lo que más le ha llamado la atención es que no solamente se resienten los que han estado en críticos, pues también les ocurre a quienes han tenido un ingreso convencional.

"No están al cien por cien. No todos. Pero digamos que un 40 por ciento", explica a Efe, y detalla que la astenia es habitual, "una fatiga que no se corresponde con la actividad que acaban de hacer".