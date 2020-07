Ejercicios fáciles para evitar que se marquen las chaparreras

Las llamadas chaparreras (o hip dips), son esas curvas que se encuentran debajo de las caderas, justo sobre los muslos. Estas hendiduras pueden ser leves y apenas perceptibles, o pueden ser bastante prominentes, dependiendo de la forma de tu cuerpo.

Aunque son algo completamente normal, para algunas mujeres puede ser molestas. No te obsesiones con deshacerte de ellas pero sí es importante que adoptes una vida activa en lugar de una sedentaria.

Estos ejercicios no sólo te ayudarán a tonificar tus muslos y mantenerlos evitar mayor acumulación de grasa sino que también, pondrán a trabajar otras áreas de tu cuerpo como las pantorrillas y el abdomen.

No es que sean fáciles porque no requieren esfuerzo sino porque no necesitas ir a un gimnasio o pagar por aparatos costosos. Tampoco necesitas equipo pesado o invertir todo el día.

Intenta llevarla a cabo al menos 3 veces por semana entre 30 y 40 minutos. Recuerda que la constancia es lo más importante. No olvides calentar antes de hacer cualquier circuito de ejercicios.

Desplantes laterales

-Párate con los pies separados al ancho de las caderas.

-Da un gran paso a tu derecha. Dobla la rodilla derecha y empuja los glúteos hacia atrás, manteniendo la pierna izquierda recta. Mantén el pecho levantado y el núcleo apretado.

-Repite del otro lado.

Sentadillas de lado a lado

Estas sentadillas trabajan los lados de las piernas, las nalgas y las caderas. Mantenga su trasero bajo durante estas sentadillas. Cada vez que tus pies se junten, ponte en cuclillas un poco más abajo. Puedes subir un poco mientras te mueves, pero no subas por completo. También puedes hacer estas sentadillas con pesas en los tobillos.

-Comienza de pie con los pies juntos. Baja a una posición en cuclillas.

-Mueve tu pie derecho hacia la derecha. Luego lleva tu pie izquierdo para encontrarse con tu pie derecho.

-Extiende tu pie izquierdo hacia la izquierda. Lleva tu pie derecho para encontrarse con su pie izquierdo.

-Haz 10 de estas sentadillas en cada lado.

Levantamiento de pierna lateral (acostada)

Ideales para la parte externa del muslo y los glúteos. Asegúrate de usar los músculos de las caderas y el glúteo para realizar los movimientos.

-Acuéstate sobre tu lado derecho, asegúrate de que tu cuerpo esté en una línea recta.

-Dobla tu codo derecho y usa tu mano para apoyar tu cabeza, o mantén tu brazo en el suelo.

-Mantén tu mano izquierda en el piso frente a ti o recuesta tu cabeza en tu brazo para obtener apoyo.

-Lentamente levanta la pierna izquierda en el aire.

-Baja la pierna hacia abajo sin dejar que toque tu pierna derecha.

-Haz 20 repeticiones.

-Repita en el lado opuesto.

Te recomendamos en video