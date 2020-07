Los consejos que debes seguir luego de ver a tu ex con una nueva pareja

Terminar una relación no es fácil, pasamos por un proceso doloroso y es complicado aceptar que cada quien debe seguir con su vida e incluso aceptar que llegará una nueva pareja.

Cuando esto ocurre puede confundirte y empiezas a preguntarte qué tiene esta nueva persona que no tienes tú, de modo que renuevas aquel dolor que ya empezabas a dejar atrás.

No hay razón para desesperarse, es completamente normal sentirte mal cuando tu ex comienza una nueva relación y existen algunas claves para superar este pequeño obstáculo sentimental de tu vida.

Sigue cuatro consejos claves para aceptar que tu ex tiene nueva pareja

Tú puedes soportar el dolor

Las palabras tienen poder en tus sentimientos, de modo que es un terrible error afirmar: “No soporto la idea de que esté con otra persona”.

No se trata de negar lo que sientes, pero debes sobrellevarlo de la mejor manera y lo correcto es aceptar que tu dolor es molesto, pero soportable.

Concéntrate en ti

Tienes objetivos, actividades que disfrutas y cientos de personas que conocer en el mundo para entablar nuevas amistades, pero si tu foco sigue siendo tu ex, continuarás torturándote.

Algunos errores comunes son: hablas frecuentemente con él, entras a sus perfiles en redes sociales, ves sus fotos seguido, buscas información de lo que hace actualmente a través de amigos o familiares.

No se trata de quién está con tu ex, sino de que tú no estás con él

Es muy simple. Tu relación no se acabó por una nueva persona, sino porque alguno de los dos, o los dos, ya no se sentían bien en la relación.

La nueva persona no borra lo que ocurrió antes, si terminaron por alguna incomodidad o problemas, la pareja de tu ex no cambia eso.

La pareja de tu ex no borra el pasado

Lo mejor es ver tu relación como un buen recuerdo y una buena experiencia para ambos. Deja de compararte o de pensar en lo que pudo haber sido mejor.

Lo importante es que ambos lo vivieron y disfrutaron en aquel momento. Simplemente cada uno seguirá con sus nuevas experiencias.

