3 alimentos que debes evitar en la noche si estás a dieta

Todas las comidas durante el día son importantes, pero debes prestar especial atención al momento de cenar ya que, si has comido mal durante todo el día, probablemente en la noche tengas ansias de consumir todo tipo de alimentos altos en calorías y carbohidratos.

Si quieres bajar de peso, debes controlar qué clase de alimentos estás consumiendo en la cena ya que con la inactividad en este periodo del día, todo lo que consumas posiblemente se almacene en tu organismo en forma de azúcares y grasa.

Alimentos a evitar por la noche si estás a dieta

Pasta

¿Quién no ama la comida italiana? Todos amamos un buen plato de pasta, pero mejor déjala para el almuerzo y elimina esta opción de tus cenas. "La pasta blanca está prácticamente desprovista de nutrición y llena de carbohidratos refinados, que su cuerpo convierte en azúcar", explicó al respecto el portal Prevention.

Pan blanco

Uno de los grandes protagonistas de la alimentación en todo el mundo es el pan blanco. Aunque parezca inofensivo, el cuerpo lo procesa casi igual que la pasta: es pura azúcar. "Es rápido, fácil y reconfortante. Pero lo siento, no es realmente la cena. El pan blanco y la mermelada son realmente azúcar disfrazada", enfatizó el portal de salud. No significa que jamás podrás comerlos, solo opta por no hacerlo en la noche y escoge una opción integral.

Comida alta en grasa

"Los alimentos grasosos, pesados ​​y grasos no solo te hacen sentir lenta a la mañana siguiente, sino que también hacen que tu estómago se acelere para digerir toda esa comida", explicó el portal Shape, recomendando evitar comidas como pizza, papas fritas y helados en la noche.

