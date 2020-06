Ejercicios fáciles con una toalla para adelgazar los brazos

Al entrenar en casa, debes aprovechar cualquier recurso para entrenar de forma efectiva a pesar de que no vayas al gimnasio. Si no tienes mancuernas, puedes usar botellas de agua; y si no tienes pesas, pues puedes entrenar los brazos y la espalda con la ayuda de una toalla.

Sí, con la ayuda de una toalla. Aunque suene descabellado, este instrumento puede generar tensión en tus brazos, haciendo posible un entrenamiento bastante completo y energizante que te encantará.

Ejercicios para brazos con una toalla

Desde el canal de YouTube Mi Fitness Fácil, la instructors Jeka se encarga de explicar lo básico sobre entrenar con una toalla: "En esta rutina debemos asegurarnos que con cada ejercicio comprimamos fuertemente nuestro músculos de los brazos y espalada y también halemos la toalla lo más duro que podamos, para que así cada ejercicio de esta rutina sea efectivo".

Patry Jordán, en su canal de YouTube Gymvirtual, ofrece otra rutina de ejercicio con una toalla que no solo sirve para tonificar los brazos sino todo el cuerpo. Empieza haciendo sentadillas generando más tensión con la toalla y es fenomenal.

La entrenadora de famosos Anna Kaiser, compartió a la revista Health su rutina de ejercicios para brazos sin pesas, tan solo usando una toalla. Comienza con un ejercicio en el suelo, involucrando los músculos de los brazos, los hombros y la espalda.

Te recomendamos en video