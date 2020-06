Aléjate de quien no te permita ser la mejor versión de ti misma

Las películas siempre nos enseñan que la atracción es suficiente para mantener la llama del amor encendida; que los besos y las caricias, son garantía de que una relación será eterna y que para la persona con la que estamos, seremos su todo. Pero no es así.

La atracción o la química inicial que sentimos cuando vemos a esa persona, no bastan para forjar una relación duradera y mucho menos una que sea buena. Hay muchas cosas de por medio que te van enseñando que la clave no es lo que hay en la superficie sino al interior.

Mientras crees que mientras la compañía de alguien para ser feliz, olvidas que no está llenando tus expectativas y que no estás llegando a ningún lado.

A veces la persona con la que estamos no es la correcta, lo que hace que en lugar de sacar nuestro mejor lado, saquemos el peor.

Esto significa que esta persona drena tu energía, te hace sentir agotada y sin ganas de nada. En un momento te sientes en la cima del mundo y al siguiente, odias todo lo que te rodea. Tu personalidad cambia constantemente y pasas de estar muy feliz, a sentirte muy frustrada.

Por fuera sientes que estás cumpliendo con las expectativas de la sociedad que te dicen que "peor es nada" pero por dentro, sientes que te derrumbas.

No, no estás siendo tu mejor versión y eso no está bien.

Hay amores que queman y que ahogan y otros que iluminan e impulsan. No importa lo que hagas, quédate siempre con el que te haga ser siempre mejor. Un amor debe sumar, no restar; debe nutrirte, no drenarte. ¿Por qué quedarte en donde te sientes miserable?

Mereces un amor que te acompañe en tus momentos más felices pero también en los más vulnerables y horribles. Quien te ame de verdad hará que jamás pierdas ese brillo que te hace tan especial.

Enamórate de quien te enseñe algo nuevo todos los días y que te recuerde que después de la tormenta siempre viene la calma. Enamórate de quien te motive a seguir tus sueños pero sobretodo que te haga sentir plena, independientemente del lugar donde estés parada. Quien te ame de verdad, te ayudará a alcanzar tus objetivos porque entiende lo importante que es para ti.

El amor es cosa de dos y uno no debería sacrificar más que el otro ni tampoco sentirse mejor o peor. El amor es encontrar ese balance que los lleva a ser mejores siempre. Así que hazle caso a tu intuición y aléjate de quien no te permita ser la mejor versión de ti misma

