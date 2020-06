La relación con mi papá me enseñó lo que es el verdadero amor

Papá siempre tuvo un superpoder. Llegó a convertirse en un valiente corcel para llevar a su princesa hacia un bosque encantado, luchó contra dragones y me llevó volando por los cielos sin necesidad de tener una capa.

Papá secó mis lágrimas cuando mis rodillas golpearon el suelo después de intentar andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento y también me hizo reír hasta sentir que me quedaba sin aliento en una batalla de cosquillas.

También me enseñó que no se necesita de poderes especiales para librar los obstáculos pero que siempre se puede creer en la magia para hacer que los miedos se esfumen.

TAMBIÉN LEE: Los amores incompletos duelen y no te dejan avanzar

Si creciste con un papá así, sabes que más que suerte, es una verdadera bendición.

La relación de una niña con su padre influye en su carácter de muchas formas. Y es que a menudo, papá es quien nos enseña a ver el lado ligero de la vida, que siempre hay espacio para el postre y que no hay nada más importante que respirar profundo cuando sientes que el mundo se derrumba para que todo fluya.

Pero sin duda, una de las lecciones más valiosas que un padre puede enseñarle a su hija es el significado del verdadero amor.

A menudo escuchamos de papá que no debemos aceptar menos de lo que merecemos ni tampoco conformarnos con palabras bonitas que no se convierten en acciones. Después de todo, para él su niña lo es todo y nada ni nadie tiene derecho a romperla.

Hay algo muy poderoso en la conexión de un padre con su hija. Los psicólogos sostienen que la relación de una niña con su padre no sólo da forma a su experiencia de la infancia, sino que también influirá en cómo interactúa con los hombres en su edad adulta.

TAMBIÉN LEE: No te sientas culpable por poner tu felicidad primero

La investigación ha demostrado que las mujeres que tienen una relación cercana y de apoyo con sus padres tienden a estar menos estresadas y a verse a sí mismas de manera más positiva en comparación con aquellas que tienen vínculos más tóxicos o conflictivos.

Papá me siempre me defendió de aquellos que intentaron acercarse y aunque a veces me hacía sentir que era molesto, es ahora cuando entiendo que tenía razón. Papá siempre tuvo ese superpoder para ver más allá de las apariencias y saber cuando algo no era bueno para mí.

Hoy más que nunca, le agradezco por enseñarme lo que es el verdadero amor. No espero menos de una relación con una pareja.

Hoy sé que merezco un amor que me complemente, que me haga crecer y ser siempre la mejor versión de mí misma. un amor al que yo pueda aportarle algo positivo y viceversa; un amor en el que no sea yo quien lo de todo sino uno en el que construyamos entre dos.

Porque lejos de formar una niña caprichosa o una "princesa", papá crió a una mujer fuerte, con un alma inquebrantable y un corazón que merece latir de felicidad.

Te recomendamos en video