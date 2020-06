Cuatro sencillos pasos para no desperdiciar las oportunidades de una crisis

Por Leonardo Yépez, coach de productividad y liderazgo

No hay duda de que estamos viviendo una situación que nos da miedo a todos, sin precedentes en nuestra generación; es brutal lo que ha sucedido, gente muriendo, otras perdiendo sus empleos, empresas que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas.

Sin embargo siempre habrá una oportunidad si la buscas correctamente, para aquello necesitamos estar extra enfocados, como los caballos de competencia que solo pueden y miran hacia adelante sin mirar las distracciones que llegan de distintas direcciones.

Nos toca empezar de nuevo a todos, empleados, empresarios, gobiernos, eso es un hecho, no hay como negociarlo y mientras más pronto lo aceptemos, menos será el dolor que sentirás.

Esta crisis es como un tsunami y ningún ser humano puede escapar de la gran ola, indistintamente si eres dependiente laboral y te redujeron la jornada e ingresos o si eres un emprendedor a quien le bajó el flujo de su negocio, en este momento estamos compitiendo contra todo; lo único que puede salvarte es preguntarte a ti mismo, ¿Qué es lo que tengo que puedo vender ahora? ¿Qué me puede generar dinero hoy?

Comenzar a actuar

Por lo tanto es hora de comenzar a revisar todos los recursos que disponemos, conocimientos, procedimientos, estrategias, etc. para armar algo que sea atractivo para posibles clientes y comunicarlo por teléfono, redes sociales, correo electrónico de tal manera que nos permita generar recursos económicos.

No cometas el error de pensarlo tanto, el “sobre pensamiento” no te sacará de esta situación, lo único que te sacará es la acción, acompañado de mucha disciplina, compromiso, energía y coraje.

Lo que vamos hacer es crear un plan de acción, no es necesario que sea el “plan perfecto”, lo que necesitas es que ese plan sea presionado hasta que funcione, siempre funcionará si lo empujas lo suficiente; recuerda, cada vez que digas que el plan no funciona lo que estás diciendo en realidad es que tú no funcionas, así que tú 100% de tiempo y energía debe ser persistente, consistente y constante.

Estrategias de crisis

1. Llevarte a ti mismo a cero, esto significa que actúes como si no tienes ni un dólar en tu cuenta y es que siendo honestos, con la economía del país, el dinero que tengas actualmente puede diluirse muy rápidamente.

Por eso necesitamos operar con un sentido de urgencia que nos permita pasar a la acción enseguida porque no hay otra opción.

2. Hay que producir dinero, por lo tanto revisa las cosas que tienes y que no necesitas y a venderlas!!!

No podemos nadar si estamos llevando pesos innecesarios con nosotros, y es que deshacerte de lo viejo genera espacio para lo nuevo.

Si tienes un vehículo que no estas usándolo, una televisión demás, un reloj lujoso, deshazte de aquello, conviértelo en dinero para que puedas tener con que promocionar tus productos o servicios en redes sociales, lo cual hoy en día es la opción más económica y viable para darte a conocer.

No cometas el error de vender algo para pagar deudas, eso solo te dejará sin liquidez y lo que necesitamos en este momento es producir, ya habrá el momento de pagar con las utilidades de lo que generemos.

3. Inventariar contactos.

Tienes que contestar la pregunta de: ¿Quién tiene mi dinero?, Haz una lista de todas las personas que conoces, familiares, amigos, vecinos, antiguos compañeros, los padres de los amigos de tus hijos, todos te sirven.

Cada una de esas personas es un posible cliente y además un camino para darte a conocer, a cada una de esas personas que están en tu lista original pídele tres contactos que ellos conozcan y que también vayan a requerir de ti, de esa forma generas un efecto multiplicador, ya que a cada persona nueva también le pedirás tres contactos más.

La extensión de esta base de clientes dependerá exclusivamente de tu compromiso.

4. Tiempo de Acción, consiste en sacar entre tres a seis muestras de tu producto o servicio, no inviertas todo el capital al inicio, con estas unidades realiza tus primeras ventas, saca testimonios, fotografías de entrega y con el dinero que recolectaste inicialmente invierte publicidad en redes sociales (no lo hagas solo, busca un curso que te ayude aprender cómo funciona o contrata a alguien que tenga experiencia y resultados comprobados para que te maneje las campañas de publicidad).

¿Cómo termina esto?

Tienes dos opciones: hacer nada y dejar que te tumbe la ola o ponerte a nadar y surfearla!!

Mi mensaje para ti, es que tengas esperanza, tengo muchos clientes y conocidos que están pasando por momentos muy difíciles y así mismo otros a quienes les está yendo mejor que nunca.

Como decía la ley de los antiguos espartanos, ni retirada ni rendición… saldremos adelante