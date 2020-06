Sube el calor y conoce algunos beneficios de la comida picante

¿Eres fanática de la comida picante? Todos amamos un poco de especias de vez en cuando pero, ¿sabías que la comida picante es realmente buena para ti?

Te contamos algunos beneficios asombrosos de los chiles y más razones para agregar algunas especias a su vida, reseñados en el portal Food NDTV.

Promueve la pérdida de peso

El nutricionista Anshul Jaibharat, con sede en Delhi, dice: "la comida picante ayuda a acelerar el metabolismo, lo que resulta en la quema de grasa". Según The New York Times, comer alimentos picantes puede aumentar temporalmente tu metabolismo hasta en un 8%. Resulta que toda esa sudoración que haces mientras comes comida picante en realidad tiene un propósito real. Comer comida picante también aumenta la saciedad, haciéndote sentir llena mientras comes menos.

Mejora el estado de ánimo

Los alimentos picantes aumentan la producción de hormonas sensibles, como la serotonina, que ayudan a reducir el estrés, la ira y la depresión. Así que si estás triste o deprimida, un chile o dos puede ayudar a tu estado de ánimo.

Cuida tu corazón

La capsaicina, el ingrediente activo que se encuentra en la pimienta de cayena, los chiles rojos y los jalapeños puede reducir el colesterol malo, mejorando así la salud del corazón. Según un estudio, la capsaicina reduce la acumulación de colesterol en el cuerpo al aumentar su tasa de descomposición. Este producto químico ayuda a combatir la inflamación, que es una de las cosas que puede provocar un ataque cardíaco.

