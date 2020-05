El poder de tener una amiga que te recuerda que eres capaz de todo

Encontrar una mejor amiga en estos tiempos es un desafío para todas. Ya no se trata de tener "con quién jugar" o con quien "tomarte fotos" como lo hacías cuando eras más chica. Hoy más que nunca es importante contar con el apoyo de alguien que esté en los buenos, los malos y los peores momentos de la vida.

No es que no haya personas increíbles a tu alrededor pero muchas veces no existe una conexión tan fuerte como para sentir que puedes derramar lágrimas sobre sus hombros o revelar tu secreto más oscuro sin temor a que te juzguen.

Cuando tienes la suerte de contar con una amiga que se convierte en tu red de apoyo cuando sientes que estás por caer, tienes un tesoro muy valioso.

TAMBIÉN LEE: Tener una hija es ganar una amiga para toda la vida

Ella es una mujer fuerte a la que puedes acudir cuando necesitas regresar los pies a la Tierra. Ella es esa mujer capaz de ayudarte a darle la vuelta a las peores situaciones y lograr que en tu rostro se dibuje una sonrisa de alivio.

Tener una amiga que te inspira a levantarte y te recuerda lo poderosa que eres, es una bendición que no muchas tienen.

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, ella se convierte en tu aliada para encontrar la salida. Con ella no tienes que fingir ser otra persona porque es capaz de leer tus ojos y encontrar la verdad antes de decir algo.

Resulta muy gratificante saber que la relación que tienes con ella te hace más fuerte porque, después de todo, tienen metas ambiciosas y una visión de la vida de ir siempre hacia adelante.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres fuertes son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse

No importa cuán favorables o desfavorables sean las condiciones, ella hacen que cualquier situación sea más llevadera. Aún cuando a veces no puedes abrazarla en persona, su amistad es tan fuerte que una simple llamada o un mensaje de texto hace que se sientan cercanas.

Gracias a ella, siempre tienes las palabras de aliento adecuadas para recordarte que no estás sola. No es que los problemas desaparezcan pero saber que cuentas con ellas, hace que el mundo se reinicie y encuentres la mejor salida.

Juntas son el respaldo de la otra y un recordatorio de todo lo que pueden lograr. Juntas o separadas son increíbles y sin importar que cada una tome un camino diferente, sabes que ella estará para ti y tú para ella.

Te recomendamos en video