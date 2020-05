No tengas miedo de alejarte de una relación que no te llena

Nuestra generación se ha vuelto muy buena para conformarse cuando de amor se trata. Estamos atados a la idea de que "peor es nada" o que si somos demasiado exigentes, seremos infelices porque no habrá nada que cumpla nuestros caprichos. Nos quedamos con los restos que encontramos en el camino y olvidamos que merecemos mucho más que sólo pedazos.

Es muy fácil quedar atrapada en ese ciclo vicioso donde sin darte cuenta, pierdes de vista lo que alguna vez te hizo tanta ilusión.

El tiempo pasa rápido y nuestro estilo de vida tan acelerado hace que hagamos de lado nuestra felicidad con tal mantener algo que ya tenemos seguro. Pero el amor también tiene fecha de caducidad o al menos así es cuando no te llena por completo.

Y es que a veces estás con una persona que aunque "no es lo que esperas", te hace sentir que llena cierto vacío. Ante todos, "estás bien" porque al menos tienes una pareja pero en realidad y terminas creyendo que "es lo que debe ser".

Quedarte donde no estás completamente feliz y plena puede volverse agotador. De pronto, dejas de sentir ese intenso amor con el que comenzaron pero no te vas porque tienes miedo a quedarte sola.

Pero te diré algo: no hay peor soledad que esa que e hace sentir el estar acompañada de alguien que no te llena.

Y no es que tu relación sea mala o que esa persona no tenga buenas intenciones pero el amor es así; a veces dura para siempre y a veces se extingue poco a poco. Es un golpe duro para tu salud mental pero no debes sentirte culpable. No tengas miedo, no eres egoísta por pensar en ti y tu felicidad primero.

Mereces alguien con quien te sientas entera, alguien que te impulse y te haga sentir que estás haciendo lo correcto. Mereces alguien que no te haga dudar de lo que eres, ni tampoco de lo que mereces.

Los amores "a medias" nunca son buenos.

La vida no es perfecta y en toda relación existen altibajos pero si es la persona adecuada para ti, estarán juntos por encima de cualquier obstáculo. Es muy válido querer alejarte cuando las cosas no son como esperabas.

Quedarte con alguien solo porque llevas mucho tiempo ahí solo termina causando más daño. Deja de lado ese estrés. Salir de ahí te quitará un gran peso de encima. Sí, invertiste tiempo y energía pero créeme, no vale la pena desgastarte en algo que no tiene más para dar.

Te mereces un amor que te haga sentir segura y especial, no uno al que tengas que convencer y perseguir todo el tiempo. No te conformes.

