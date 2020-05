Amar es prestar atención a los detalles, y todas merecemos un amor así

Intentar explicar el amor ha llevado a grandes mentes solamente a toparse con más cuestionamientos. ¿Se puede encerrar en una sóla definición o cada quién experimenta detalles exclusivos? Realmente, en esta nota no vas a descubrir lo que grandes filósofos no han podido; sin embargo, de algo estamos seguras.

El prestar atención a los detalles de alguien que quieres es una de las tantas formas de decirle que lo amas. Es hacerle entender que estás pendiente de sus gustos, necesidades, que conoces lo que pasa por su mente, y actúas conforme a ello.

No se necesitan grandes regalos que expresen tu amor por ti. A veces con solo escuchar a la persona con la que estás compartiendo tu vida es suficiente, y no merecemos menos. Todas merecemos que alguien sepa prestarnos atención.

Muchas veces exigimos que nos quieran en nuestros términos, y no sabemos apreciar que simplemente nos aman como pueden. ¿Lo peor? Nuestros términos los adoptamos de películas en Hollywood donde los protagonistas tienen el tiempo, dinero, salud mental y disposición para grandes gestos románticos.

Say Anything (1989). - IMDb

Queremos que nos llenen la casa de flores, que lleguen a nuestras casas con bocinas gigantes, o que vayan corriendo detrás de nosotras bajo la lluvia. Pero nos olvidamos que los detalles más importantes son aquellos que muestran lo mucho que nos conocen, y no aquello que sólo funciona en pantalla.

Unas medias de abejita [Yo antes de ti] pueden ser el mensaje que en realidad necesitas, más que joyas caras que cualquiera podría regalarte. Muchas veces sentimos de forma consciente o inconsciente que no merecemos esos tratos, pero no podemos estar más equivocadas.

No podemos seguir esperando menos de lo que merecemos, no podemos conformarnos por el simple hecho de no estar solas. No obstante, tenemos que entender que "Sólo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser", en palabras de Gabriel García Márquez.

En toda relación se requiere un equilibrio entre lo que necesitamos, y lo que la otra persona también requiere. No podemos exigirle a otros que nos exprese su amor en sus términos; pero sí que preste atención a lo que necesitamos.

