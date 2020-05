El uso de guantes no previene el contagio de coronavirus

El uso de guantes para prevenir el contagio de coronavirus ha entrado en debate esta semana.

¿Es necesario el uso de guantes para evitar COVID-19?

En su manual de recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud menciona que lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del coronavirus que usar guantes de goma.

La OMS siempre ha sostenido que el uso de este material en personas que no están contagiadas resulta ineficaz como medida de protección.

"Usar erróneamente los guantes solo servía para acabar enfermando porque no son un sustituto de lavarse las manos. Si llevas guantes, no te lavas las manos", explican.

El ministerio de Salud en España anunció este lunes 12 de mayo del 2020 que el uso de los guantes no es necesario para salir a la calle.

"La higiene adecuada y frecuente de manos es más eficaz que los guantes. Su uso incorrecto genera una sensación de falsa protección".

El uso de guantes por parte de la población general no es aconsejable porque no supone una protección adicional al lavado de manos.

"Pueden incrementar las posibilidades de transmisión de la enfermedad entre personas o a partir de superficies potencialmente contaminadas", agregan.

Los guantes de látex y polivinilo confieren protección -en ambas direcciones- contra transmisión de gérmenes si se cumplen 2 condiciones: 1) Si no se rompen 2) Si se cambian cada vez que se toca algo o alguien nuevo. Igual que un condón, no pueden usarse en situaciones múltiples. — Ernesto Bustamante (@ErnesBustamante) May 11, 2020

No son efectivos frentre al virus

Además, argumentan que no son necesarios porque no son instrumentos efectivos contra el coronavirus.

"El virus no puede penetrar en la piel sana y, por tanto, no es posible la transmisión de la enfermedad de esta manera, siendo innecesario tener una capa adicional de protección con el uso de guantes".

pregunta: ¿Con guantes o sin guantes? — cecilia blume (@ceciliablume) May 11, 2020

No solo eso, sino que los profesionales también resaltan que los guantes pueden tener las mismas posibilidades de contaminarse que la piel y, para evitar un posible contacto con este material en caso de estar infectado, hay que saber quitárselos de forma adecuada.

Y no son los únicos. Profesionales de la Salud a nivel mundial han desaconsejado el uso de guantes en determinadas ocasiones, ya que no siempre son necesarios y no resultan tan efectivos.

La OMS insiste el lavado de manos como primera medida preventiva frente al COVID-19.

