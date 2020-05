No hay mejor remedio que la risa, y las mujeres inteligentes lo entienden

Frida Khalo decía siempre que no había mejor remedio que la risa; y Charles Chaplín lo confirmaba cuando afirmaba que un día sin reír era un día perdido, y no podemos estar más de acuerdo. A veces los problemas parece que buscan quebrarnos, nos sentimos asfixiadas por no encontrar soluciones, y ¿qué nos queda?

Por supuesto la risa no va a solucionar ni disipar los obstáculos que enfrentamos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer?, ¿ sentarnos, sentirnos miserables y entrar en depresión? Muchas veces debemos tomar una pausa, soltar una carcajada con la gente que amamos, y por unos minutos descansar.

El llanto, y la risa son dos formas de catarsis muy subestimadas. Las mujeres inteligentes entienden que en toda tristeza, siempre hay un rayo de esperanza que nos recuerda vale la pena la vida con su dolor y su alegría.

Los problemas siempre se ponen en perspectiva cuando tomamos distancia, y un descanso. Recuerda que la risa te ayudará, será una medicina para tu alma y para ese corazón herido que parece no querer sanar.

Y aún así, es del dolor del cual más se aprende. No existe la alegría sin conocer antes la tristeza, ambas son parte de nuestras vidas y de ninguna podemos huir. Pero siempre es bueno recordar que si la risa no nos va a solucionar nuestros problemas, si nos dará la fuerza para enfrentarlos.

En estos tiempos de crisis es importante recordarlo. Si todo parece querer derrumbarse, toma un respiro, hablale a una amiga, pon una película de comedia, o simplemente haz aquello que pueda sacarte una sonrisa.

