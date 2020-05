5 cosas que las mamás le dicen a sus hijas para ser mujeres fuertes

Ser una mujer fuerte no es fácil pero cuando tienes una mamá que te ha enseñado las lecciones más valiosas de la vida, te vuelves capaz de todo.

Es gracias a ella que nunca te rindes, siempre lo intentas de nuevo y siempre das más. Por ella, has entendido que lo más importante eres tú y tu felicidad. Gracias a mamá, entiendes que "ser fuerte" no implica grandeza física sino mental y emocional.

Y es que no importa cuántos años tengas o en qué punto de la vida te encuentres, sus frases, consejos y demás enseñanzas, siempre se quedan contigo. Si estás ahora en el proceso de criara tus hijas o simplemente quieres recordarte lo fuerte que puedes ser, aquí están las cosas que las mamás le dicen a sus hijas para ser mujeres fuertes

Eres suficiente

Si alguna vez hubo un mensaje que las hijas necesitan escuchar de sus madres, es este. Creer que eres suficiente significa recordar que nada en ti necesita cambiar para ser amado. Cualquiera que intente convencerte de lo contrario no es adecuado para ti, y que alguien que no vea tu valor no se ha ganado un lugar en tu vida.

Jamás te pierdas den una relación

Enamorarse puede hacer que una mujer pierda la sincronización con quien es sin su otra mitad. No permitas que su propia inseguridad o su relación le impidan vivir la vida que se mereces. Mamá nos enseña a mantener nuestro intereses, amigos y tiempo a solas.Para ser feliz, necesitas de tu tiempo y espacio. Eso te ayuda a encontrar el equilibrio entre el amor propio y el amor romántico

…Y quédate sólo cuando te sientas plena y feliz

Quédate en una relación por las razones correctas. Quizá no tengas la verdad absoluta, pero sabes cuando algo te conviene o no. Las mamás siempre nos han enseñado que no hay nada mejor que sentirnos plenas en donde estemos y con quien estemos; que el amor se trata de afecto, desinterés y generosidad. Si esas cualidades no están ahí y sólo alimenta tus inseguridades o drena tu energía, quizá debas marcharte.

Te pueden lastimar pero jamás romper.

Nada le enseña más a una mujer sobre sí misma que perder el amor. Duele, pero vale la pena. A pesar de todo puedes perdonar; no por ellos, sino por ti. Ésta es una de las lecciones más valiosas que mamá te puede enseñar porque te da la pauta para que te defiendas sola y no te dejes pisotear nunca. Perder un amor o no alcanzar algo que querías no es un fracaso sino una oportunidad de superarte. Hasta las personas más fuertes se desmoronan pero tú has aprendido a levantarte frente a la adversidad

Descubre lo que quieres y manténte fiel a ello.

Manténte siempre auténtica y no vayas por algo solo por miedo a quedarte sola o no encajar. Las mujeres más fuertes se aferran a sus ideales pero escuchan opiniones, analizan y evalúan lo que es mejor para ellas. No dependen de lo que otros digan ni tampoco pierden su esencia.

Tu felicidad no depende de nadie más que de ti

Recuerda siempre que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Puedes prosperar sola. Ni tu éxito ni tu felicidad tienen que ver con la validación de nadie más que la tuya. No hay nada como ser independiente

