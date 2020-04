5 plantas que puedes tener si vives en un espacio pequeño

Ahora que estamos obligadas a pasar los días en cuarentena por la pandemia de coronavirus, es importante sentirnos en un espacio seguro y cómodo.

Las plantas de interior son una forma de llenar tu hogar de vida. No solamente aportan una nueva imagen a tu espacio sino que también, purifican el ambiente y favorecen a tu salud mental. No importa si tienes un espacio pequeño o si no tienes mucho tiempo, éstas son las mejores opciones para que que empieces tu colección. ¡Te sentirás mucho mejor!

Lengua de suegra (Dracaena trifasciata)

No dejes que el nombre te engañe. Esta planta recibe su nombre por la forma de sus hojas. Además de verse bien, es una planta de bajo mantenimiento conocida por sobrevivir a las sequías, por lo que es perfecta para los novatos que viven en casi cualquier entorno. Aunque esta planta prefiere la luz brillante, puede sobrevivir a niveles de luz más bajos. Así que si vives en un departamento pequeño, no tendrá problema en adaptarse.

También se ha demostrado que estas plantas filtran productos químicos desagradables, como el benceno, el formaldehído, el tricloroetileno, el xileno y el tolueno, para que puedas respirar tranquila teniendo esto en su hogar.

Cuna de Moisés (Spathiphyllum)

Si ya tienes experiencia en mantener viva una planta de interior, entonces podría ser el momento de agregar un lirio de paz o Cuna de Moisés a la mezcla. Ésta requiere más atención en comparación con otras plantas de interior. Eso significa mantenerla húmeda sin regar en exceso y colocarla en un lugar donde le de bastante luz pero no por demasiado tiempo. Eso sí, es importante tomar en cuenta que sus flores tienen polen, por lo que esta planta podría no ser la mejor opción para las personas que luchan contra las alergias

Si eso no es un problema para ti, puedes tenerla en tu habitación ya que produce oxígeno por la noche, mientras que la mayoría de las otras plantas lo hacen durante el día. Además de producir oxígeno, esta planta también elimina amoníaco, benceno, formaldehído y tricloroetileno.

Aloe vera

Esta planta no sólo es fácil de cuidar, también se le conoce por sus propiedades curativas. El jugo de aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas por lo que no sólo puede usar esta planta para alegrar tu hogar, sino que también para curar heridas y diferentes afecciones de la piel.

Coloca tu planta en un lugar brillante y soleado y no te preocupes por mantenerla viva regándola. Les gusta el suelo muy, muy seco antes de tener agua de nuevo.

Filodendro trepador

Ésta es una planta de interior cubierta que adora bajar por mantos o estanterías. Sus alegres hojas de color verde oscuro tienen forma de corazón donde se encuentran con los tallos. El Filodendro es la planta de interior por excelencia que resulta más fácil de cuidar. Prospera en una variedad de condiciones de iluminación, de baja a soleada, prefiriendo la luz indirecta. Funciona bien en cualquier lugar cercano a la temperatura ambiente estándar. Deja secar la superficie del suelo entre riegos. No debe estar constantemente mojado.

Suculentas y cactus

Las suculentas son versátiles y encantadoras. Hay una gran variedad de variedades y necesitan muy poco cuidado. Son excelentes para terrarios o como plantas independientes. Existen muchos tipos de especies entre las que podemos elegir. Por ejemplo: Melocactus, Acharagma, Acanthocalycium, Astrophytum, algunas especies pequeñas del género Mammillaria, entre otros.

Riega con abundante agua una vez por semana si es que el recipiente donde la tienes tiene orificios de drenaje. Si no es así, debes regar con moderación para humedecer el suelo, pero debes asegurarte de que el agua no se acumule en el fondo del contenedor. PermitE que la tierra se seque entre riegos.

En cuanto a la luz, debes procurar poner tu planta en un rincón iluminado pero donde no le de la luz solar directa o puede quemarse.

