La cuarentena hará que quieras regresar con tu exnovio: te decimos el porqué

Si has notado que a lo largo de la cuarentena has pensado más de lo habitual en tu expareja, revisas sus perfiles en redes sociales, le has escrito o aún peor, quieres regresar con él o ella, no te alarmes. La ciencia tiene una explicación para eso.

Ese mismo tiempo libre ha hecho que muchos cambien de look, renueven su armario, tomen decisiones radicales o se embarquen en una misión para perder peso, es lo que origina que tu ex esté nuevamente entre las posibilidades.

Confusión de emociones en cuarentena

La psicóloga social Gwendolyn Seidman explica, según el portal VIX, que los niveles de aburrimiento y soledad que pueden presentarse en medio del aislamiento social son aquellos que facilitan esta repentina reconexión.

Especialmente porque de por medio están los recuerdos y el fuerte vínculo que los unió previamente y te hicieron sentir segura, cuestión a la que inconscientemente buscas aferrarte en medio de la angustia e incertidumbre de la pandemia, conforme con la misma fuente.

"Empiezan a surgir pensamientos distorsionados donde se obvia lo negativo y se idealizan relaciones anteriores. Los dramas pasados, sobre todo comparados con el momento que estamos viviendo, se relativizan y olvidamos que si en su momento la relación no funcionó por algo sería", manifestó la psicóloga Patricia Rosillo.

"Los humanos anhelan lo familiar, especialmente durante los pico de estrés. Cuando estamos estresados, buscamos consuelo como estrategia de afrontamiento", añadió la psicóloga Kassandra Heapa.

Por este motivo debes recordar que se trata de un truco inconsciente para volver a sentirte en calma y no que mágicamente los problemas entre ustedes desaparecieron, por lo que quizás quieras pensártelo mejor antes de tomar cualquier decisión.

Un tip válido para hacerle frente a esto es ocupar tu mente en actividades y así disponer de menos tiempo para ponerte en contacto con la expareja en cuestión.

