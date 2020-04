La peligrosa dieta de Naomi Campbell que nunca deberías intentar

Si no quieres poner en riesgo tu salud, no deberías probar la dieta de Naomi Campbell. Recientemente la supermodelo confesó que solo come una vez al día, aunque a veces no lo hace, como método para conservar su figura.

Un peligroso extremo

Su polémico hábito alimenticio fue revelado en un vídeo de Youtube donde contó que come una vez cada 24 horas, en el almuerzo, y así controla su ingesta de calorías de acuerdo con la reseña de La Vanguardia.

"Hago el almuerzo, que a su vez es mi cena, porque realmente solo como una vez al día", fueron las palabras textuales de la celebridad que ha participado en campañas con las mejores marcas del mundo.

La modelo siempre ha sido conocida por tener un cuerpo escultural. - Instagram

A pesar de esto, la británica de 49 años aseguró que no se priva de casi nada exceptuando los lácteos y el gluten, los cuales descartó de su menú hace años, aunque este consiste en gran parte de líquidos y batidos con varios ingredientes naturales.

Del mismo modo, añadió que los domingos se consiente comiendo lo que desee. "El domingo me premio, así que suelo prepararme postres, pasteles y pudding", avisó.

Riesgos innecesarios

Los expertos aseguran que exponer a tu cuerpo a un ayuno prolongado ocasiona efectos secundarios como falta de concentración, mareos, fatiga, diabetes, gastritis, sobrepeso y daño neuronal, por lo que declaraciones como las de la 'diosa de ébano' son peligrosas si alguien pretender imitarlas.

"Como cuando tengo ganas y no me muero de hambre. Si quiero pasar un día sin comer, lo hago y solo tomo agua o jugos. Depende de cómo me sienta", agregó Naomi Campbell.

Esta dieta extrema vuelve a las personas propensas a enfermedades crónicas, alterando el organismo, muy lejos de lo que recomiendan los nutricionistas: una alimentación balanceada con pequeñas porciones varias veces al día.

