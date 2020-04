Muchas veces queremos comernos algo dulce, pero no queremos sentir el calor de la cocina. No te preocupes. Te traemos la receta de un exquisito flan de crema sin horno que puedes preparar de una manera fácil y hasta divertida. Como premio añadido, no se necesitan de muchos ingredientes.

Brownies con vinotinto una delicia super fácil que debes intentar hacer La bebida acentúa el sabor a chocolate y les da mas suavidad.

Con esta receta vas a poder deleitar a tus familiares y amigos. Se trata de un postre ideal para cualquier ocasión. Además, es súper económico y rápido de hacer. También te saca de un problema si por lo menos no cuentas con horno. Presta atención.

Para realizar este flan de crema sin horno necesitarás cuatro yemas de huevo, 50 gramos de harina o dos cucharadas bien llenas y 50 mililitros o un vaso de leche entera. También debes contar con 60 gramos de azúcar, la cáscara de un limón rallada, dos cucharadas de esencia de vainilla y caramelo líquido.

Modo de preparación

Para hacer nuestro flan de crema sin horno coloca en una olla o cacerola la harina junto con el medio vaso de leche. Mezcla los ingredientes bien. Cuando ya te hayas asegurado que no tiene grumos coloca la cacerola en la cocina durante un minuto y con un fuego muy lento.

Ve agregando las cuatro yemas de huevo de una en una. Cada vez que lances a la mezcla una bátela bien y después le echas la otra. Agrega los 60 gramos de azúcar, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Ahora sigue batiendo bien toda la mezcla.

Aprende a hacer un delicioso pie de manzana Te presentamos una receta sencilla con la que te deleitarás.

Añade el medio vaso de leche que nos queda lentamente. Ve revolviendo todo constantemente hasta que la mezcla rompa en ebullición o comience a hervir. Pasa todo al molde que vas a utilizar para tu flan de crema sin horno y asegúrate de que se encuentre previamente caramelizado. Déjalo enfriar diez minutos y luego mételo a la nevera por cuatro horas para que quede bien duro. Pasado el tiempo ya podrás disfrutar de un exquisito postre que nadie podrá imaginar lo fácil que te resultó realizarlo ¿Qué esperas?

Lee también: 20 opciones para "picar" sin remordimientos en la cuarentena

Te recomendamos en vídeo: