Ejercicios fáciles para deshacerte de la flacidez en los brazos y lucir espectacular

Mantener lo brazos tonificados sin duda parece una tarea muy complicada. Y es que es muy fácil que olvidemos trabajar esta zona, provocando que nos queden los molestos "gorditos" flácidos y con aspecto de un delicioso (pero molesto) pastelillo relleno. Lo peor viene cuando los agitamos y se ven como "alitas de murciélago", "salero" o "brazos de tamalero", como decimos en México.

Muchas de nosotras descuidamos esta zona porque no pasamos de la zona de cardio o de las clases grupales, por miedo de realizar entrenamientos con pesas. Lo ciertos es que existen muchos mitos en torno a esto que debemos eliminar de nuestra cabeza. No, las pesas no nos hará cuerpo de hombre, por el contrario, serán un gran aliado para deshacernos de la grasa acumulada en los brazos.

Claro, no tienes que cargar el equivalente a cinco elefantes, basta con añadir un poco de peso para hacer los ejercicios sin lastimarte. Lo mejor es que existen diferentes elementos que puedes usar y que le agregarán dinamismo a tu rutina, además de que no necesitas estar encerrada en el gimnasio para hacerlo.

Tener brazos tonificados tiene que ver con la consistencia, por lo que puede ser un desafío, con todos esos otros ejercicios para equilibrar cada vez que va al gimnasio. Unos pocos movimientos que puedes hacer fácilmente en casa y con un equipo mínimo son todo lo que necesitas para asegurarte de tener armas envidiables para presumir durante todo el año.

Cuando se trata de ejercicios para la parte superior del cuerpo en casa, puede apuntar a todos sus grupos musculares con 1 o 2 pares de pesas o pesas, o incluso latas pesadas de sopa, botellas de agua u otros artículos para el hogar, por lo que no puede usar el excusa "pero necesito tanto equipo"

Plank arriba-abajo

Comience bien el día haciendo este sencillo ejercicio de brazos antes de ir a trabajar. No se requieren sesiones tempranas de gimnasia.

Comience en una tabla completa. Baje el codo derecho hacia la colchoneta y luego el izquierdo, entrando en una tabla de codo.

Coloque su mano derecha sobre la colchoneta y estire el codo derecho. Esto completa una repetición. Haga cuatro más comenzando con el codo derecho, luego cambie de lado y baje el brazo izquierdo durante cinco repeticiones más.

Tríceps

Puedes hacer este ejercicio al lado de tu cama, con un banco o agarrándote a una repisa resistente.

Coloque las manos separadas al ancho de los hombros en un banco seguro o una silla estable.

Deslice su trasero del frente del banco con las piernas extendidas frente a usted.

Estire los brazos, doblando ligeramente los codos para mantener la tensión en los tríceps y las articulaciones de los codos.

Lentamente doble los codos para bajar el cuerpo hacia el piso hasta que los codos estén en un ángulo de aproximadamente 90 grados. Asegúrese de mantener la espalda cerca del banco.

Una vez que llegue al final del movimiento, presione hacia abajo en el banco para enderezar los codos, volviendo a la posición inicial. Esto completa una repetición.

Mantenga los hombros bajos mientras baja y levanta el cuerpo. Puedes doblar las piernas para modificar este ejercicio.

Repite 20 veces.

Te recomendamos en video