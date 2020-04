Por esto es que cumplir años durante la cuarentena no es tan malo como parece

El brote de COVID-19 ha hecho que estemos encerrados en casa, lejos de nuestra familia y amigos. Y mientras que no existen respuestas a muchas de nuestras preguntas en torno a lo que pasará, resulta inevitable pasar por sensaciones de ansiedad y miedo.

Sí, son momentos complicados en todos los sentidos, pero todos estamos en el mismo mar. Algunos están en una situación más complicada que otros pero al final, nadie tiene la solución a nada. Es muy probable que si tu cumpleaños cae en estas fechas, lo último que quieras es celebrar pero ¿sabes que´? ¡Es un gran momento para hacerlo!

El aislamiento y el distanciamiento social no son fáciles para nadie pero en ti está hacer de esto algo de lo que después puedas acordarte con una sonrisa en el rostro. Porque aún en medio del caos, es posible darle la vuelta a la situación y aprovechar para pasar un buen momento sola, con quien estés encerrada o incluso con tus amigos a distancia.

Está bien si no tienes ganas de hacer un gran escándalo por tu cumpleaños pero también está bien si quieres hacerlo, aunque sea por redes sociales. Hoy en día existen muchas opciones para estar conectada con quienes amas, no importa si están del otro lado del mundo o a la vuelta de la manzana.

Este es un momento para darle un descanso a tu alma, un respiro del caos del mundo.

Tómate un tiempo para centrarte, agradecer y recargar energías Puedes hacerlo en el jardín o patio de tu casa, respirando el aire fresco y apreciando la naturaleza que te rodea. Si no tienes un espacio abierto, házlo en tu sala o en algún lugar que te transmita paz. Ya sea que busques meditaciones guiadas en Youtube o simplemente cerrar los ojos y escuchar lo que te rodea. Cuando vuelvas a abrir los ojos, te sentirás un poco rejuvenecida y emocionada por las cosas hermosas que vendrán.

Estás rodeada de mucho amor (más de lo que crees)

Ahora que estás encerrada es momento de recordar a todas esas personas que están contigo, aún en ña distancia. Este será un año especial porque te darás cuenta de quienes están en los buenos, los malos y los peores momentos.

¡Agradece!

La gratitud es el único camino verdadero hacia la felicidad. Sin embargo, a veces olvidamos agradecerle a la vida por las cosas que tenemos.

Todo lo que nos pasa, lo que llega y lo que se va, es por algo y debemos estar agradecidos. Pero es muy fácil pensar que el universo conspira contra nuestra suerte y felicidad. La gratitud es la mejor manera en que realmente puedes apreciar la vida, sin importar cuán roto esté todo.

Este es un año para reducir el materialismo al que estás acostumbrada, para apreciar lo poco o mucho que tienes. Te darás cuenta de que no es importante tener el regalo más nuevo y brillante. Sin embargo, si estás agradecida por lo que ya tienes, te darás cuenta de que no necesitas nada más.

El poder de la resiliencia

Todos pasamos por momentos complicados pero cuando aprender a ser resiliente, te vuelves capaz de aceptar tu nueva realidad -sea cual sea- y tomar acción sobre cómo enfrentas la adversidad.

Cuando a nuestro alrededor hay tantos pensamientos negativos, es fácil caer en el pesimismo y en la decepción. Pero este es tu día especial y no tiene que ser tormentoso. Cuando eres resiliente, cuatro paredes no se convierten en una prisión. Baila, canta y goza tu día y el resto de ellos. No dejes de reír y por favor no desesperes. Todo estará bien.

Te recomendamos en video