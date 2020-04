El reto de ser profesores de nuestros propios hijos en casa

Ser profesor o maestra de tus hijos en esta época de cuarentena por la pandemia del coronavirus es una realidad.

Y esta es una tarea más a tu lista de obligaciones y responsabilidades que tienen que ver con la alimentación, el teletrabajo, el aseo, en fin.

Una de mis lectoras me preguntaba en estos días ¿qué hacemos los padres que no nos preparamos para también ser profesores casi a tiempo completo de nuestros hijos? ¿Cómo sobrellevar esta tarea?

Direccioné este cuestionamiento a dos psicólogas que comparten sus tips para que seas una maestra memorable de lo que más amas y es con tus propios hijos.

Las pacientes de la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión le han comentado vía online que están empezando a saturarse por el tema del teletrabajo, de los hijos, la comida, el lavado de ropa, y otros quehaceres que hoy más que nunca se ven valorados al estar dentro de casa.

Para la especialista, en el caso de los hogares funcionales -donde esté mamá y papá- se sugiere que las actividades se puedan dividir.

“Lo ideal es que las responsabilidades sean compartidas para que las partes puedan vincularse de manera positiva. Es indispensable hacer calendarios donde cada uno de los integrantes de la familia se comprometa a ayudar en casa.

Cabe destacar que los padres tienen que apoyar a los niños por igual en sus tareas dirigidas. A veces me dicen que los niños no quieren hacer los deberes cuando papá está a cargo pero eso no se puede permitir porque al momento de tomar como única responsabilidad de la madre pues el otro se relaja y no interviene.

Les recuerdo que las madres no pueden siempre tratar de asumirlo todo bajo su concepto de multitasking, superwoman o perfeccionistas. Ellas también son seres humanos que se agobian, se frustran y sienten ansiedad. Deben también demostrar que están tristes y saturadas porque solo así podemos ayudarlas”, aconseja Carrión.

Una herramienta que funciona en familia

Hacer un calendario familiar es una terapia conductual en la que se estiman horas de comidas, teletrabajo de los padres, estudios de los niños, horas de descanso, horas de juego, horas de siestas y otras.

La psicóloga señala que incluso debe incluirse un tiempo para que cada miembro comparta consigo mismo, es decir, una hora o media hora para poder dedicarnos a nuestro cuidado ya sea haciéndonos una mascarilla, tomando un baño relajante, conversando con nuestros amigos, y lo que nos hace sentir bien a cada uno.

Con esto la convivencia se hará muy llevadera y efectivo, el secreto es que todos deben ser colaborativos porque mamá va a sentir más satisfacción de contar con ese apoyo.

“¡Ojo! Estar en casa no significa que haya que preparar comidas exquisitas para que todos se sientan bien, no hay que sobre-exigirnos en todo lo que hacemos. Si tenemos que pedir un día a la semana comida, no nos privemos. Si no tienes ganas de hacer ejercicio pues tómate un día de descanso o sal a mirar por la ventana para pensar en cómo te sientes en estos momentos.

Pausas activas

Es muy necesario las pausas activas dentro del horario de teletrabajo porque la productividad o el nivel de exigencia frustra así que no recaigamos en esto.

Mímate, y premia tu día a día con tu golosina preferida, o una película que puedan verla en familia, pero el cariño hacia nosotros es importante”, detalla Ana Lucía.

Algo adicional es que cuando hagas las tareas con tus hijos no escojas el mismo espacio de siempre porque esto bloquea, trata de hacerlo dinámico rotando de lugares para establecer un foco de concentración mucho más eficiente porque así el niño va a disipar su mente. Pruebe también usando música relajante de fondo o prender una vela.

Trata de ambientar un espacio como si fuera la escuela, usa hojas de papel bond como pizarra para explicar si algo no se entiende. Juega con colores para llamar la atención y así poder captar la atención de los educandos.

Acércate a la meditación en familia

Con este criterio coincide la psicóloga educativa Gabriela Carrera, ella acota que la salud mental y emocional son pilares fundamentales para estos procesos.

“Recordemos que debe existir momentos de reunión familiar donde practiquemos juegos de mesa o que impliquen movimientos corporales. Esto nos saca de la pereza, el confort y activa nuestra interacción.

El tiempo solo para la madre o el padre es vital. Recuerden que sus hijos ven sus acciones y deben adquirir actitudes que impulsen la resiliencia así como el trabajo en equipo. Esto es un un verdadero reto así que si necesitan recargar sus energías así como liberar nuevos pensamientos deberán hacerlo en un espacio de tiempo a solas.

No olviden el ejercicio físico, ejercicios de relajación mental, así como aprender sobre meditación. Esto ayudará a sostener una buena salud mental entre el teletrabajo, las tareas de los niños y el autocuidado”, enfatiza.