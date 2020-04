Experto ofrece los mejores consejos para no subir de peso durante la cuarentena

La pérdida de peso en el hogar, o tal vez con mayor precisión, evitando el aumento de peso en el hogar, de repente es un gran problema para muchos de nosotros durante la cuarentena. Después de algunas semanas de aislamiento comenzamos a notar como los pantalones nos quedan más ajustados y vemos aparecer algunos rollitos.

Matt Kollat, nutricionista y autor experto en fitness, ofreció algunos consejos sencillos de seguir en casa para poder mantener el peso ideal:

Controla el consumo de calorías

Kollat dice "Realmente no es ciencia espacial: si no quieres aumentar de peso, debes dejar de comer más de lo que tu cuerpo necesita. Incluso si antes del aislamiento obligatorio has estado viviendo un estilo de vida relativamente sedentario, estar en el interior el 99% del tiempo significa que está quemando menos calorías de las que solías"

Prueba el ayuno intermitente

Incluso si no desea cambiar los chocolates por col rizada y brócoli, puedes reducir drásticamente el consumo de calorías comiendo solo en un período de tiempo determinado al día.

Quema grasa de manera fácil con esta rutina de ejercicios en el hogar Podrás completarla en una hora y los beneficios son innumerables.

Matt aconseja lo siguiente "restringe la ingesta de calorías durante dos días a la semana, hasta 700-800 calorías, mientras que durante el resto de la semana come normalmente".

Toma mucha agua

Beber mucha agua puede ayudar al metabolismo y, lo más importante, también puede ayudarte a sentirte más llena por más tiempo. La mejor combinación es comer más alimentos fibrosos, más verduras, principalmente, y beber mucha agua. Kollat aconseja mantenerse alejados de las bebidas azucaradas.

Te recomendamos en video