¿Si recibes fotos íntimas sin pedirlas es acoso?

Los solteros sienten una abstinencia sexual obligada pero eso no les quita las ganas de profundizar en el sexting o envío de imágenes íntimas.

Esto ha aumentado en los últimos días como un modo de mantener vivo el lazo entre dos personas que estaban saliendo o parejas que no pueden estar cerca por la cuarentena.

¿Pero qué pasa cuando te escribe algún conocido y de la nada te empieza a mandar sus fotos íntimas sin que tú se las hayas pedido?

Pueden haber muchas interpretaciones del tema así como se dio en un tweet de una usuaria que señaló que no es la manera más adecuada para conquistar a una mujer

Esto tuvo ciertos comentarios incluso enfocándose en la foto de perfil de la usuaria y diciéndole que es una provocación ante los hombres.

O sea un miembro separado del dueño es una cosa detestable. Nadie quiere ver una foto. Si no habría un tremendo negocio de revistas de penes para mujeres y no las hay . No las hay porque no nos interesa. Péguense la cachá. Y dejen de enviarme sus mierdas por dm

— Berny1970🤓🇨🇱📚 (@Bespino1970) April 4, 2020