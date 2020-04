Descubre si sufres de ansiedad social y qué hacer para superarla

El médico psiquiatra y psicoterapeuta Thair Kassam precisa en su cuenta que Twitter @thairkassam que la ansiedad social es una emoción que alerta a hacer cambios de adaptación en el entorno, pero cuando esa alerta se sale del rango normal, incapacita, congela y se vuelve patológica, y que es en ese momento cuando se necesita de ayuda psiquiátrica-psicológica.

El diagnostico

“El paciente con ansiedad se angustia tanto, se preocupa demasiado porque la gente no sepa o no vea que está muy mal, sonríe disimulando, pero por dentro solo quiere ir a encerrarse en su cuarto y rogar que se le quite eso tan feo que siente y que peor aún, no entiende”, indica el especialista.

Precisa que el problema no es solo la ansiedad, ya que asegura que esta no viene sola, pues lo hace también la depresión así como manifestaciones físicas tales como migrañas, eructos, acidez, adormecimiento de manos y piernas, cólicos, taquicardias, palpitaciones y sensación de ahogo.

“Cuando tienes un trastorno de ansiedad, tu mente siempre enviará pensamientos negativos y catastróficos de todo lo que te suceda, te duele la cabeza-tengo un tumor; te duele el estómago-tengo cáncer. Es decir, todo un infierno y desastre es como un miedo a no sé qué, es como unos nervios pero sin saber bien de qué, es una sensación en el estómago, en la cabeza, como una sensación en la mente rara, es como si creyeras que te vas a volver loco, eso te asusta más, no se puede tener calidad de vida con ansiedad”, apunta el médico psiquiatra y psicoterapeuta Thair Kassam.

Más allá de los síntomas de la ansiedad social

Parte de las acciones de la persona que padece de ansiedad social está el interactuar con personas lejanas a su confianza o desconocidos, ir a reuniones así como al trabajo y los estudios. Otra de las manifestaciones es no querer tener citas y de hacerlo no tener contacto visual, así como comer acompañado y hasta usar un baño que no es el propio.

Aprender a hacer frente a desafíos o situaciones en sesiones de psicoterapia y tomar medicamentos puede ayudar a ganar confianza, así como a mejorar la capacidad para interactuar con los demás, según el portal “Mayoclinic”.

Cómo superar la ansiedad social

Los tratamientos van direccionados a perder el miedo y establecer una vida de cambios que sea social. Pese a que el especialista receta ansiolíticos o antidepresivos, es necesario un tratamiento conductual, ya que esta ayuda a entender y cambiar los pensamientos que están produciendo la afección por otros que no provoquen la ansiedad social del paciente.

Entre la variación de indicaciones está realizar cambios en su estilo de vida como hacer ejercicios, una dieta específica, descansar lo suficiente, así como reducir o evitar el consumo de cafeína.

