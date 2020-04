Las mujeres que nacieron en abril poseen un espíritu inquebrantable

Abril es el cuarto mes del año y posee un significado espiritual importante. Su nombre se deriva de la palabra latina aperit, que significa abrir. Este mes es considerado como una temporada de temporada de crecimiento, cuando los árboles y las flores comienzan a "abrirse". También se cree que el nombre del mes lleva el nombre de la diosa griega, Afrodita (Afros), la cual se identifica con el amor y la belleza.

La flor de nacimiento de abril es la margarita, mientras que su piedra de nacimiento es el diamante, que simboliza la inocencia.

Las mujeres que nacieron en abril poseen características muy interesantes, derivadas de su corazón valiente y espíritu inquebrantable.

Si tienes suerte de cumplir años en abril, abrázate y celebra todo lo que eres. Aquí te presentamos otros rasgos que hacen brillar a las mujeres que nacieron este mes.

Son muy sensibles.

Son personas muy filosóficas y muy sensibles a la hora de tratar situaciones. No puedes dar sus emociones por sentado. Cuando se les rompe el corazón, cada emoción puede superarlos, desde la tristeza hasta la ira, y pueden pasar mucho tiempo antes de que puedan superarlo por completo. SIn embargo, saben cuándo escuchar a su corazón y cuándo escuchar a su cerebro.

Aman con gran intensidad

Un nacido en abril es un amante empedernido. Les encanta la atención, tanto dar como recibir. Aman con la mayor pasión y energía. Si te enamoras de un nacido en abril, nunca te faltará emoción.

Tienen un lado obstinado

las mujeres que nacieron en abril son especialmente tercas. Son personas de mentalidad fuerte con convicciones firmes y cuando están convencidas de algo, les puede tomar mucho tiempo cambiar de opinión. Cuando tienen un punto, no retrocederán, incluso si todos se unen contra ellas. Son oponentes feroces así que si estás pensando en desafiarlas, entonces es mejor que tengas una buena estrategia.

Son muy enérgicas. Viven la vida apasionadamente.

Las mujeres nacidas en abril son muy enérgicas por naturaleza. Siempre son activas y entusiastas. Sienten una gran pasión por la comida, la ciencia, los libros y les apasiona lo que hacen. Se sabe que poseen un alma apasionada y valiente, llena de espontaneidad y emoción.

Son las personas más confiables que puedes tener a tu lado.

A veces solo necesitas una amiga ultra confiable con la que siempre puedas contar y si nació en abril, tienes esa garantía. Nunca desaparecerán, especialmente si las cosas se ponen un poco difíciles. Su espíritu inquebrantable hace que hagan todo por salvar el día. Cuando se trata de un ser querido, hacen todo por sacarlos a flote. Además, son compañeras de vida ideales que te garantizan diversión y risas.

Son mujeres directas y honestas

Las personas nacidas en abril no tienen filtros. No les gusta jugar y tienden a ser muy directos y honestos con las personas. Siempre sabrás dónde estás con ellos y no te van a hablar mal a tus espaldas. También tienen un sexto sentido para detectar tonterías y pueden detenerte si estás siendo "falso". Como son honestos contigo, esperan la misma cortesía a cambio si.

