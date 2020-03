El sexting se dispara en esta cuarentena por coronavirus

Solteros versus casados o con novio en cuarentena ¿qué es peor, solteros o con pareja? La psicoanalista Gabriela Goldstein, cree que "involuntariamente estamos, de alguna manera, viviendo una represión sexual". El sexting es el protagonista de la época.

Con esto coincide coincide Andrés Rascovky, médico psicoanalista, al decir que "hoy el sexo es un tema que no está en un primer plano. Qué paradoja, no, estamos aterrados y no se produce un clima que invite al amor. Creo que por la angustia reinante, se está produciendo una abstinencia generalizada", diagnostica.

Para Goldstein, "la situación del temor al contagio lleva a la persona a los sentimientos más primarios, qué tipo de represiones están operando en la mente humana, qué tipo de tabúes se apoderan de nosotros… Evidentemente los pensamientos más primitivos se apoderan de nosotros para pensar en que no podemos entrar en contacto con la otra persona por temor al contagio".

Los dos especialistas concuerdan que no considerando a las parejas estables o casadas bajo el mismo techo, todo lo demás está clausurado. Nada de poliamor, nada de bigamia, swingers.

Se viene un tiempo de diálogo erótico, de intercambio de fotos cachondas, de juegos para masturbarse por internet o Whatsapp, lo que sería ideal para las parejas que no conviven o para quienes buscan relaciones ocasionales.

¿En esta cuarentena has recibido propuestas indecentes o algo que se le parezca?

La sexóloga ecuatoriana July Ruiz, explica que al estar en aislamiento hay que determinar el papel de la intimidad: si estás con tu pareja y si estás soltero.

“Este sin duda será un periodo de introspección. A veces cuando llega el punto en el que nos aburrimos es cuando empezamos a pensar en cómo cumplir nuestros placeres. Incluso se medita y se piensa en retomar relaciones que en algún momento nos gustaba”, dice.

Pero la cuarentena obliga al ser humano a evaluar nuestras relaciones. Saber y entender qué es lo que yo quiero en mi vida, si busco solo una pareja sexual o una pareja para compartir.

Empezamos a buscar gente y analizamos esto a más profundidad.

En pareja versus solteros

Si pasamos la cuarentena en pareja dentro de un mismo espacio, tener sexo en casa ayuda a despertar la creatividad.

“No olvidemos que los hombres son más sexuales y podemos complementar con impulsar nuestra comunicación en la relación. No es solo el acto de la penetración lo que nos da placer al 100%. Al tener un espacio en común cultivamos la intimidad: abrazarse y explorarse es parte de esto.

Si no estás con pareja pero tienen un posible candidato es cuando los mensajes de texto ayudan al coqueteo y cachondeo para avivar los sentimientos y emociones con la relación”, explica la especialista.

En el caso de quienes están solteros y solteras pero tienen pareja pueden escribirse a diario, hacer videollamadas para contarse como estuvo su día, sus deseos. Recordemos que somos seres auditivos, nos gusta escuchar buenas cosas y saber que alguien se preocupa por nosotros.

“El Sexting que son las llamadas y mensajes picantes, deben tener sus precauciones. Ten cuidado con quien lo haces y si es de tu entera confianza, los cuidados de seguridad y de tu integridad son importantes.

Juegos contigo

Otro consejo que doy es que puedes ver películas eróticas y hablarlo o discutirlo entre los dos. Las personas que están solteras y sin pareja en casa, tienen la oportunidad de empezar a conocerse a través de la masturbación.

¡No lo dudes! Complácete, tómate un vino, tócate, haz un mapa de placer propio. En el caso de las mujeres conoce tu clítoris y los hombres descubran y toque sus partes erógenas.

Recuerda que el place es una responsabilidad mía. Lo que yo hago es mostrar a quien me entregue íntimamente mi ruta erótica por la que debe conducir, donde tiene que seguir y acelerar la intensidad. Esto además permitirá conectar con otras sensaciones, más auditiva, más olfativa”, destaca la sexóloga July Ruiz.

