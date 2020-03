¿Cuáles son los objetos con mayor foco de propagación de un virus?

Aún no es clara la forma de contagio del Covid -19 y el aumento significativo de los casos alrededor del mundo nos obliga a aprender de sus detalles. Uno de ellos es la transmisión entre objetos y personas ante cualquier tipo de virus, una situación evitable si acostumbramos a desinfectar y tener buenos hábitos de higiene.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que todos podemos protegernos contra las enfermedades si evitamos tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.

Según el doctor Gregory Poland experto de Mayo Clinic, algunos de los objetos más comunes y de los lugares más frecuentes son los que mayor cantidad de microbios contienen y por eso se convierten en los mayores focos de virus.

“La mayoría de las personas no son siquiera conscientes de sus movimientos y suelen tocarse la cara entre 3 y 30 veces por hora…El problema, es que todo aquello que se tocó previamente suele estar lleno de microbios” explicó.

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del COVID-19 en una superficie. Los estudios realizados hasta el momento, incluida la información preliminar disponible sobre el virus COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones como, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente.

Para el médico Poland, en el caso del COVID-19, se cree que se propaga de manera similar a la influenza. Es decir, de persona a persona a través de las gotas respiratorias de la tos o el estornudo de una persona infectada. Estas gotas pueden alcanzar superficies y objetos de hasta 1,8 metros de distancia y pueden extenderse a otras personas después de que entren en contacto con la infección a través de sus manos y luego toquen su cara.

Algunos de los objetos que puede presentar mayor riesgo son: las llaves de los lavamanos, las perillas de las puertas, las barandas de las escaleras, computadores, celulares, el dinero en efectivo y todo aquello que generalmente toca el público está plagado de microbios.

Por eso el experto recomienda limpiar las superficies que podrían estar infectadas. Hágalo con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Después lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cuando hay picos altos de virus, estos objetos son importante en la propagación de los mimos “Estas superficies tan comunes no solamente están sucias, sino que son un medio de dispersión para los virus y de la gripe común, de modo que nos enferman” comenta Poland.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo puede vivir el virus fuera de un organismo. Las estimaciones de expertos varían desde unas pocas horas hasta nueve días, según el tipo de superficie, la temperatura ambiente y el entorno.

Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicina muestra que el COVID-19 puede permanecer hasta tres días algunos objetos.

Aerosoles

Hasta 3 horas.

Acero inoxidable

Hasta por 72 horas.

Cartón

Hasta 24 horas.

Cobre

Hasta 4 horas.

Metal, plástico y vidrio

Hasta 72.

RECOMENDACIONES