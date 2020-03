Las mujeres que saben amar su cuerpo son almas inquebrantables

Nuestros cuerpos son blanco fácil de nuestras palabras de odio. Día a día encontramos la forma de desprestigiarlo, de restarle valor. Nos auto saboteamos y hacemos trizas nuestra autoestima cuando nos paramos frente al espejo.

Pero cuando eres una mujer que ama su cuerpo, eres capaz de entender lo que te hace única. Cuando amas tu cuerpo, tu alma se vuelve inquebrantable, a prueba de lo que digan o piensen los demás.

Eres consciente de la fuerza de tu cuerpo, de que te sostiene y lucha por ti todos los días. Tu cuerpo es tu armadura, tu red de seguridad, ¿por qué no pagarle amándolo incondicionalmente?

No es fácil dejar atrás los pensamientos tóxicos con respecto a tu imagen corporal, pero una vez que logras despojarte de toda esa presión, tu alma se vuelve inquebrantable.

Lo que hace diferente a una mujer que ama su cuerpo es que saben re dirigir cualquier comentario negativo que piensen o escuchen hacia algo positivo. Saben que no es necesario continuar con esa conversación tóxica porque solo hace que las personas se sientan peor consigo mismas.

Tus peores momentos son oportunidades para hacer grandes cambios A veces, tus peores momentos se vuelven una luz de oportunidades

Amar tu cuerpo significa abrazarlo por completo por como es. Es adorar sus virtudes y ver tus imperfecciones como aquello que te hace única.

Cuando eres capaz de amar tu cuerpo, no dejas que la sociedad imponga lo que debes hacer o no con él. No tienes la necesidad de esconderte ni buscar algo que "disimule" su forma. Confías en tu piel y en lo bella que puedes ser. Haces que el mundo te vea y que no cuestione si estás "bien" o "mal". Porque cuando amas tu cuerpo, proyectas una luz que te hace irresistible.

El amor propio es de valientes y ponerte primero demuestra que eres fuerte y que te cuidas., algo que en estos tiempos olvidamos.

Entonces, por favor, por favor, deja de destruir tu cuerpo.

Deja ir las palabras hirientes, deja de aplastarte y deja de querer cambiar. Libérate de toda esa presión. No necesitas ajustarte a ningún estándar ni obsesionarte con alcanzar la "perfección" que la sociedad ha querido imponer por siglos. Tu cuerpo es perfecto para ti en este momento, no necesitas más.

