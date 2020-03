14 ideas para pasar la cuarentena de forma entretenida y educativa

Uno de los aspectos más importantes en tiempos de cuarentena es cuidar la salud mental de los padres y también de los niños. Entender que si bien es un periodo distinto al que están acostumbrados, igual se mantiene una rutina diaria. Eso les da seguridad y le permite a los padres poder trabajar desde la casa.

De esta forma la Fundación CMPC a través de las cuentas de RRSS de su programa HIPPY, está entregando tips y actividades diarias para que los padres realicen con los niños en sus casas de una manera sencilla y utilizando materiales que estén disponibles en el hogar.

Carolina Andueza, Directora Ejecutiva de Fundación CMPC explica que quisieron "compartir una serie de tips para cuidarnos como familia, estimular a nuestros hijos y no sobrecargarnos como papás. Recordemos que nuestra salud mental es importantísima para el desarrollo socioemocional de nuestros hijos”.

Tips para la cuarentena

Es importante que los niños mantengan una rutina.

Puede ser algo sencillo, con horarios, que les permitan anticiparse y mantenerse activos, a los padres les permite apoyarlos en sus aprendizajes, mientras realizan en paralelo sus propias tareas.

Aquí un ejemplo de horario:

7.00 – 8.00 / Levantada y desayuno. Compartir programa del día.

8.00 – 8.45 / Caminata diaria, yoga o ejercicios. Aunque tengamos espacios reducidos, se puede hacer ejercicios con ellos (también nos ayudan a nosotros a ejercitar). Hay apps gratuitas con ejercicios.

8.45 – 10.00 / Módulo 1 de actividades auto-guiadas. Lectura, escritura caligráfica o creativa. Mientras ellos estén realizando la actividad, ustedes pueden avanzar en las suyas.

10.00 – 10.30 / Recreo y colación.

10.30 – 12.00 / Módulo 2 de actividades guiadas. Puede incluir 30 minutos de programas educativos.

12.00 – 13.00 / Almuerzo y descanso.

13.00 – 14.30 / Módulo 3 Labores del hogar. Apoyo a labores del hogar, aprendiendo de limpieza, cocina, jardinería y otros.

14.30 – 15.00 / Colación y recreo.

15.00 – 15.30 / Deporte en el hogar a través de juegos de pelota, cordel u otro.

15:30 – 17.00 / Módulo 4. Arte.

Actividades auto-guiadas: Evitar el uso de pantallas y promover el juego libre

¿Sabías que el uso indiscriminado de pantallas táctiles afecta significativamente el desarrollo del lenguaje de tu hija o hijo? Para revertir esta situación puedes implementar tareas sencillas en tu hogar, como fomentar el juego libre. ¡Deja que tu hijo convierta tu mesa de comedor en una casa club o un fuerte! Busca en internet fotos de fuertes famosos, castillos o casas club para inspirar a tu hijo, y luego dale cojines, sabanas, linternas, etc. para que arme su propio refugio en casa. Una buena idea podría ser poner una sábana sobre la mesa del comedor para hacer una guarida bajo ella. Pídele que haga una bandera y un letrero con el nombre de su fuerte para poner en la entrada y permite que juegue en su casa club cuanto tiempo desee.

Actividades auto-guiadas: Mi cómic

Los niños son muy creativos, pero a veces necesitan un pequeño empujón para dejar fluir su creatividad. Una buena idea es decirle que cree un comic de aventuras. Así, podrá ocupar sus dotes artísticas y su imaginación para crear distintas aventuras de personajes, y además trabajar en sus habilidades lingüísticas y de expresión escrita. Ayúdalo a encontrar inspiración diciéndole que su comic puede ser de lo que quiera; pueden ser aventuras de personajes inventados, nuevas aventuras de sus personajes favoritos de cuentos, de su mascota, amigos o sí mismo. Esta es una actividad que pueden repetir en los días por venir, y así, podrán tener una colección de comics originales.

Actividades guiadas: ¿Cuántas manos mide?

Cuando le presentas desafíos a tu hijo, motivas su curiosidad y lo involucras afectivamente con su aprendizaje. Con esta simple actividad, tu hijo aprenderá más acerca de las medidas de los objetos que lo rodean. Ayúdalo a dibujar el contorno de su mano en una hoja de diario 5 veces, luego recórtalas y pégalas en fila. El desafío para tu hijo será encontrar la mayor cantidad de objetos en el hogar que midan 1 mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos y 5 manos de largo. Una vez que las haya encontrado, deberá dibujarlas y mostrarte sus descubrimientos.

Actividades guiadas: Mi nombre

Los niños requieren de práctica para familiarizarse con las letras de su nombre. Este es el primer acercamiento que tienen al mundo de lo escrito, y es una fuente enorme de motivación hacia la lectoescritura cuando logran escribir su propio nombre por primera vez. ¡Ayúdalo a practicar! Escribe el nombre de tu hijo usando una letra muy grande en distintas hojas de cuaderno, y luego pídele que la rellene usando diversos materiales. Pueden usar: tallarines, botones, juguetes pequeños, tierra, arroz, legumbres, etc. Así tendrá un cartel grande con su nombre escrito para mirar e intentar copiar.

Actividades guiadas: La cuncuna del 10

Para poder lograr un aprendizaje, especialmente en el área de matemáticas, los niños requieren tener actividades prácticas y concretas. En esta actividad, practicaremos conceptos matemáticos a partir de un cuento. Primero dibuja junto a tu hijo una cuncuna grande y sencilla (con espacio para que pueda dibujar dentro de ella). Mientras dibujen cuéntale la siguiente historia: "Decina la cuncuna no puede avanzar, si no se alimenta con sus amigas no llegará, solita y triste quedará… ¡Pero…tú la puedes ayudar! Démosle comida dibujando en su panza 10 alimentos y ¡Decina la cuncuna así podrá avanzar!" Deja que trabaje solito y cuando termine, felicítalo/a y cuenta con él lo que dibujó. Luego dile que decore su cuncuna libremente. Cuando termine, pega su obra en la pared; esto hará que se sienta reconocido por su logro.

Actividades guiadas: Detective busca letras

Es muy importante reforzar los aprendizajes una y otra vez para que estos se consoliden. Una manera de ayudar a tu hijo para que consolide sus aprendizajes en el área de lenguaje es tener actividades para practicar el reconocimiento de letras. En este juego de detective, tu niño tendrá que encontrar todas las vocales que haya en los títulos de revistas y recortarlas. Luego tendrá que pegar todas las A juntas, luego las E, I, O, U. ¡Ayúdalo a comenzar, y luego deja que siga solo! Cuando termine, revisa su trabajo y ¡felicita su esfuerzo!

Labores del hogar: ¿Con cuál va?

Cuando tu hijo es tu ayudante en tareas del hogar, ¡también aprende a clasificar! Pídele que te ayude a buscar las parejas de los calcetines cuando saques la ropa de la lavadora, o a reunir la ropa del mismo color en una torre, y así estará practicando la habilidad de emparejar y clasificar de acuerdo a los colores. Luego, pueden hacer un segundo paso, separando los elementos por porte. Además de reforzar conceptos matemáticas, le estarás enseñando la importancia de contribuir en tareas del hogar.

Plantemos y cuidemos juntos

Además de enseñar a los niños contenidos, es importante enfatizar la importancia que tiene el cuidado personal y del medioambiente. De esta manera, comprenderán que son parte de un sistema, y que requiere que todos contribuyamos. Una manera de enseñar este importante enfoque, es con esta simple actividad de plantar una legumbre. Ayúdalo a plantar una legumbre en un vaso transparente usando algodón y agua, y nómbralo encargado de regarla todos los días. Enfatiza que es un rol de responsabilidad, y que debe constante en su cuidado día a día. Pongan la legumbre en un lugar en el que le llegue sol, y revisen cómo avanza su crecimiento con el pasar de los días. Dentro de 7 días debería poder ver cómo su semilla brota.

Marionetas de calcetines

El arte es una herramienta muy útil para la expresión, sobretodo en momentos en los que hay cambios en la rutina. A través del arte, los niños pueden mostrar qué les preocupa, que necesitan y además, es una fuente de entretenimiento para ellos. ¡Busca un par de calcetines viejos y muéstrale a tu hijo cómo reutilizarlos para entretenerse! Cósele dos botones grandes, agrégale lana de colores como pelo y tendrás dos nuevas marionetas de calcetín. Ahora tu hijo podrá jugar con estos nuevos personajes en casa, crear historias y fortalecer sus habilidades de lenguaje. Para ayudarlo, pídele que haga una obra, cree y reparta entradas oficiales y que la presente más tarde.

Módulo 4: Arte: Autorretrato

Los niños disfrutan de tener un tema sobre el cual trabajar. En esta actividad, el tema serán los autorretratos y las distintas maneras de hacerlos. Cuéntale a tu hijo que un autorretrato es un dibujo de sí mismo, y muéstrale autorretratos famosos como los de Frida Kahlo, Van Gogh o Picasso. Luego, dale materiales y un espejo para que él pueda realizar su propio autorretrato creativo. Recuérdale que en el arte no hay reglas, y que puede hacerlo como quiera.

