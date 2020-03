Cuánto tiempo vive el coronavirus en cada objeto y las claves para desinfectarlos

Todavía muchas personas no tienen clara la forma de contagio del coronavirus. Y es que el Covid -19 y su Fase 4 nos han obligado a aprender casi a la fuerza de sus detalles. Uno de ellos es la transmisión entre objetos y personas, una situación evitable si acostumbramos a desinfectar.

Si un apersona toca un objeto o superficie con partículas virales, puede contagiarse. Eso sí, sólo si tras tocarlo hay tocamiento de ojos, nariz o boca. El tiempo en que el virus permanece en cada superficie depende de distintos factores. Tales como la humedad y la temperatura.

"Lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días", aclaró Martín Piñea, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Fundación UADE al medio argentino Infobae. Pero como ya dijimos, varía de superficie en superficie. Aquí te mostramos cada material y su relación con el coronavirus.

Acero inoxidable

El virus puede vivir hasta por 72 horas

Cartón

Hasta 24 horas es el tiempo estimado.

Cobre

Hasta 4 horas.

Metal, plástico y vidrio

El médico asegura que tanto este como otros tipos de coronavirus pueden permanecer durante cuatro o cinco días y dependiendo de la temperatura y humedad se pueden mantener en ellos hasta 9 días. En tanto un estudio de la revista médica The New England Journal of Medicina asegura que el número de horas son 72.

Tela

No hay claridad respecto a cuánto dura en esta superficie. Sin embargo según la Clínica Mayo el virus tiende a durar menos tiempo en comparación a espacios duros.

¿Cómo desinfectar?

Ahora que sabemos el tiempo en que el covid – 19 puede estar en cada artículo, la preocupación surge. Pero esta puede acabarse si sabemos cómo desinfectar correctamente.

Los especialistas recomiendan usar limpiadores a base de alcohol gel. Estos deberían contener al menos un 70% de alcohol si se quieren desinfectar superficies duras.

Para estas superficies el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda el uso de toallitas, además del alcohol gel.

La proporción es otra cosa importante. La toallita debe contener la cantidad de líquido suficiente para dejar la superficie visiblemente húmeda por al menos cuatro minutos. Para todo, eso sí, debemos tener guantes en nuestras manos.

En cuanto a las telas, las altas temperaturas acaban con la transmisión. Por ello se recomienda lavar prendas al menos a 30 grados celcius. También es bueno secarla al sol ya que la luz ultravioleta elimina ciertos virus.

Agregar lavandina al agua y hacer cargas con menos cantidad de ropa es otra ayuda para desinfectar estos espacios.

